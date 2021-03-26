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    Шипачев: Мы не могли забить, имея моменты хорошие, а СКА наказал нас

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    Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачев прокомментировал поражение от СКА (0:4) и вылет из Кубка Гагарина.

    Вадим Шипачев
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    Вадим Шипачев

    Московский клуб выиграл первую встречу, а затем проиграл четыре матча подряд.

    «Знали, что СКА хорошо играет, разбирали их, но по итогу получилось, что мы не могли забить, имея моменты хорошие. А если не забиваешь, они накажут.

    Так и получалось по серии. По горячке после игры — всё, наверное. СКА играл, как и в сезоне. Они забили свои моменты, мы не забили.

    Не знаю, видимо, мы стали хуже играть. Димки Кагарлицкого не хватало, но и без него есть ребята, которые должны пользоваться представившимся шансом.

    Как получилось, так получилось. В защите вроде пытались играть, но вратарь у соперника справился, значит, у нас мастерства не хватило.

    Пытались играть так же, как в регулярке, давали СКА играть первым номером, играли в откат. Мне не казалось, что мы побежали.

    Когда проигрывали — да, потому что надо было исправлять ситуацию», — приводит слова игрока «Матч ТВ».

    В полуфинале Кубка Гагарина СКА сыграет с победителем противостояния между ЦСКА и «Локомотивом».

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