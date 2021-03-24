ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Анна ЩербаковаЧМ по фигурному катанию. Щербакова выиграла короткую программу, Трусова — вне топ-10
  • 21:57
    • Турция обыграла Голландию в отборочном матче ЧМ-2022
  • 21:48
    • Дзюба выйдет в стартовом составе на матч с Мальтой и будет капитаном
  • 18:25
    • Щербакова выиграла короткую программу на ЧМ, Кихира — вторая, Туктамышева — третья
  • 23:31
    • Испания обыграла Словению на старте молодежного ЧЕ, Италия сыграла вничью с Чехией
  • 22:10
    • СКА обыграл «Динамо» и в шаге от выхода в третий раунд Кубка Гагарина
    Все новости спорта

    Шипачев: Надо выиграть в Питере и перевезти серию сюда

    Хоккей Динамо СКА КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Капитан «Динамо» Вадим Шипачев назвал причины поражения в четвертом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ против СКА (1:3, 1-3).

    Вадим Шипачев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вадим Шипачев

    «Проиграли матч. Не забиваем хорошие моменты. Даем сопернику воспользоваться их моментами.

    В обороне можно подчищать лучше. В большинстве не забили. Думаю, это наша основная проблема сегодня.

    Недопустимо большое количество технического брака для этой стадии плей-офф? А для какой стадии допустим? Он и в регулярке недопустим. Но шайба прыгает, скачет — есть такие игры. Может быть, от большого желания.

    Мы же не хотим шайбу выкидывать из зоны? По крайней мере, я стараюсь отдать пас, чтобы шайба дошла до партнера. Но если она перепрыгивает клюшку, значит, пас плохой был.

    Димка Кагарлицкий мастер, с которым мы играли весь сезон. Жаль, конечно. Но в команде не один Димка играет.

    Любой игрок может получить травму. Есть ребята, которые должны его заменить. Видите, ищем "химию". Пока пять на четыре не можем забить.

    Мы три игры проиграли. Надо выиграть следующую. Готовимся к ней. Надо выиграть в Питере и перевезти серию сюда. Настроение такое в раздевалке», — приводит слова Шипачева сайт «Динамо».

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как российская «молодежка» стартует на Евро-2021?
  • Россия U21 — Исландия U21. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Чего ждать от зарубы между ЦСКА и «Локо» в Москве?
  • ЦСКА — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • Сможет ли сборная Греции сдержать «Красную Фурию»?
  • Испания — Греция. Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.99
  • Экспресс дня 25 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Россия U21 — Исландия U21
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Испания — Греция
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.63
  • Прогноз на матч Италия — Северная Ирландия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Германия — Исландия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лейкерс — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 05:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Даллас — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Детройт
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    статистика
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2021ЧМ-2021
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие