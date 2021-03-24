Шипачев: Надо выиграть в Питере и перевезти серию сюда

Капитан «Динамо»назвал причины поражения в четвертом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ против(1:3, 1-3).

«Проиграли матч. Не забиваем хорошие моменты. Даем сопернику воспользоваться их моментами.

В обороне можно подчищать лучше. В большинстве не забили. Думаю, это наша основная проблема сегодня.

Недопустимо большое количество технического брака для этой стадии плей-офф? А для какой стадии допустим? Он и в регулярке недопустим. Но шайба прыгает, скачет — есть такие игры. Может быть, от большого желания.

Мы же не хотим шайбу выкидывать из зоны? По крайней мере, я стараюсь отдать пас, чтобы шайба дошла до партнера. Но если она перепрыгивает клюшку, значит, пас плохой был.

Димка Кагарлицкий мастер, с которым мы играли весь сезон. Жаль, конечно. Но в команде не один Димка играет.

Любой игрок может получить травму. Есть ребята, которые должны его заменить. Видите, ищем "химию". Пока пять на четыре не можем забить.

Мы три игры проиграли. Надо выиграть следующую. Готовимся к ней. Надо выиграть в Питере и перевезти серию сюда. Настроение такое в раздевалке», — приводит слова Шипачева сайт «Динамо».