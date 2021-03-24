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    «Магнитка» дома разобрала «Авангард»

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    Магнитогорский «Металлург» разгромил «Авангард» в домашнем матче плей-офф Кубка Гагарина (7:1).

    Игроки «Металлурга»
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    Игроки «Металлурга»

    В составе победителей забивали Сергей Плотников (дубль), Григорий Дронов, Тэйлор Бек, Деннис Расмуссен, Данила Юров и Филип Хольм.

    КХЛ. 1/2 финала конференций
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск) — 7:1 (2:1, 2:0, 3:0)
    Голы: Дронов — 1 (Земченок, Кошелев), 6:24 — 1:0. Бек — 4 (бол., С. Мозякин, Хольм), 14:06 — 2:0. Костин — 1 (Найт, Буше), 15:30 — 2:1. Плотников — 2 (бол., Дронов, Голдобин), 28:08 — 3:1. Расмуссен — 3 (бол., Бек, С. Мозякин), 35:40 — 4:1. Плотников — 3 (Прохоркин), 48:44 — 5:1. Юров — 1 (Земченок), 55:11 — 6:1. Хольм — 2 (мен., Коробкин), 57:50 — 7:1Вратари: Кошечкин — Грубец (Бобков, 40:00)Штраф: 12 — 20Броски: 41 (14+15+12) — 31 (10+8+13)

    Таким образом, «Магнитка» сравняла счет в серии второго раунда плей-офф. Теперь счет составляет 2:2. Пятая игра состоится 26 марта в Балашихе.

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