«Магнитка» дома разобрала «Авангард»

Прервет ли сборная России свою неудачную серию выездом на Мальту? Мальта — Россия. Прогноз и ставки 1.95

Избежит ли команда Шевченко еще одного позора на «Стад де Франс»? Франция — Украина. Прогноз и ставки 2.10