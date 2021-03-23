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    Квартальнов: Была жесткая серия с «Салаватом», но мы держали удар

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    Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу в 4-м матче серии против «Салавата Юлаева» (3:2).

    Дмитрий Квартальнов
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    Дмитрий Квартальнов

    «Тяжелый матч. Мы понимали, что "Салавату" отступать некуда, но нам удался второй период и мы перевернули игру.

    В конце, конечно, шум трибун — попали под эту шугу-бугу, в общем-то. На нервах закончили матч.

    Может быть, Уфе всю игру нужно было играть вшестером? В общем-то, мы отскочили.

    Мы понимали, с какой командой играли. "Салават" — мощная команда. Была жесткая серия, но мы держали удар. Было интересно сыграть с Уфой. Думаю, все матчи были от ножа.

    У нас получилась хорошая третья игра в Уфе. Мы и сегодня сыграли хорошо, но в концовке засуетились. Все наши ребята сыграли на достойном уровне.

    "Салават" здорово играл — мы попали под сумбур, но выстояли», — приводит слова Квартальнова «Бизнес Онлайн».

    «Ак Барс» в четвертьфинале Кубка Гагарина выиграл серию у «Салавата Юлаева» со счетом 4-0, став первым полуфиналистом турнира.

    Соперник казанцев по 1/2 финала определится позже.

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