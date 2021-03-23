Квартальнов: Была жесткая серия с «Салаватом», но мы держали удар

Главный тренер «Ак Барса»прокомментировал победу в 4-м матче серии против(3:2).

«Тяжелый матч. Мы понимали, что "Салавату" отступать некуда, но нам удался второй период и мы перевернули игру.

В конце, конечно, шум трибун — попали под эту шугу-бугу, в общем-то. На нервах закончили матч.

Может быть, Уфе всю игру нужно было играть вшестером? В общем-то, мы отскочили.

Мы понимали, с какой командой играли. "Салават" — мощная команда. Была жесткая серия, но мы держали удар. Было интересно сыграть с Уфой. Думаю, все матчи были от ножа.

У нас получилась хорошая третья игра в Уфе. Мы и сегодня сыграли хорошо, но в концовке засуетились. Все наши ребята сыграли на достойном уровне.

"Салават" здорово играл — мы попали под сумбур, но выстояли», — приводит слова Квартальнова «Бизнес Онлайн».

«Ак Барс» в четвертьфинале Кубка Гагарина выиграл серию у «Салавата Юлаева» со счетом 4-0, став первым полуфиналистом турнира.

Соперник казанцев по 1/2 финала определится позже.