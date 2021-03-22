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    Брагин: Задания играть осторожно у СКА не было

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    Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал победу над «Динамо» (3:2 ОТ) в третьем матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

    Валерий Брагин
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    Валерий Брагин

    «Тяжелый матч, как мы и предполагали. "Динамо" сыграло очень активно, в атаку.

    Все для нас было непросто. Забили хорошие голы, но соперник сумел сравнять. Очень довольны тем, что забили в овертайме.

    Сегодня был совсем другой матче по сравнению с последней игрой в Санкт-Петербурге? "Динамо" сыграло в атаку, а мы всегда так действуем. Поэтому и получился обоюдоострый хоккей.

    Когда повели 2:0, задания сыграть поосторожнее задания не было. Решение назначить капитаном Бурдасова было принято тренерским штабом. Бурдасов провел хороший матч», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

    СКА лидирует в серии со счетом 2-1. Следующий матч команды проведут 24 марта в Москве.

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