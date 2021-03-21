НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Рейнджерс», «Айлендерс» разгромили «Филадельфию», «Эдмонтон» справился с «Виннипегом»

«Тампа-Бэй» — «Чикаго» 4:1
«Тампа-Бэй» на своем льду нанесла поражение «Чикаго» со счетом 4:1 (1:0, 3:0, 0:1). Российский защитник Михаил Сергачев отметился результативной передачей, которая стала для него 100-й в НХЛ.
Для «Тампы» это третья победа кряду, «Чикаго» проиграл четвертый матч подряд.
«Торонто» — «Калгари» 2:0
«Торонто» благодаря шайбам Джейсона Спецца и Зака Хаймана дома одолел «Калгари» — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0).
«Торонто» с 42 очками занимает первое место в Северном дивизионе, «Калгари» с 33 очками — на шестой строчке.
«Монреаль» — «Ванкувер» 5:4 Б
«Монреаль» по буллитам победил «Ванкувер» — 5:4 Б (1:0, 2:2, 1:2, 0:0, 1:0). Победный буллит реализовал Томаш Татар. Защитник «Канадиенс» Александр Романов завершил матч с показателем полезности «+1».
«Монреаль» с 37 очками занимает четвертое место в Северном дивизионе, «Ванкувер» с 35 очками — на пятой строчке.
«Вашингтон» — «Рейнджерс» 1:3
«Рейнджерс» на выезде победили «Вашингтон» со счетом 3:1 (1:0, 0:0, 2:1). Одну из шайб в составе победителей забросил Павел Бучневич.
«Рейнджерс» с 30 очками занимают шестое место в Восточном дивизионе, «Вашингтон» с 44 очками — на первой строчке.
«Айлендерс» — «Филадельфия» 6:1
«Айлендерс» разгромил «Филадельфию» со счетом 6:1 (4:1, 0:0, 2:0). В составе победителей дублем отметился Кейси Сизикас. Еще по голу забили Жан-Габриэль Пажо, Джордан Эберле, Энтони Бовиллье и Джош Бейли. Голкипер Илья Сорокин отразил 23 броска из 24. Автором единственной шайбы «Флайерз» стал Джоэль Фараби.
«Айлендерс» с 44 очками занимают второе место в Восточном дивизионе, «Филадельфия» с 33 очками — на пятой строчке.
«Детройт» — «Даллас» 0:3
«Даллас» на выезде победил «Детройт» — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0). Антон Худобин оформил шатаут, отразив 21 бросок.
«Даллас» с 27 очками занимает шестое место в Центральном дивизионе, «Детройт» с 24 очками — на восьмой строчке.
«Каролина» — «Коламбус» 2:3 Б
«Коламбус» в серии буллитов обыграл «Каролину» со счетом 3:2 Б. На шайбы Андрея Свечникова и Уоррена Фогеля гости ответили точными бросками Сета Джонса и Оливера Бьоркстранда, который также реализовал победный буллит.
«Коламбус» с 33 очками занимает пятое место в Центральном дивизионе, «Каролина» с 43 очками — на третьей строчке.
«Анахайм» — «Аризона» 1:5
Хет-трик Дерика Брассара принес «Аризоне» выездную победу над «Анахаймом» — 5:1.
«Аризона» с 31 очком занимает пятое место в Западном дивизионе, «Анахайм» с 24 очками — на восьмой строчке.
«Сан-Хосе» — «Сент-Луис» 2:5
«Сент-Луис» на выезде обыграл «Сан-Хосе» — 5:2 (2:1, 0:1, 3:0). По четыре очка в составе «блюзменов» набрали форварды Райан О`Райлли и Давид Перрон.
«Сент-Луис» занимает четвертое место в Центральном дивизионе (37 очков), «акулы» — седьмые (26 очков).
«Эдмонтон» — «Виннипег» 4:2
«Эдмонтон» на своем льду справился с «Виннипегом» — 4:2 (1:2, 0:0, 3:0).
«Эдмонтон» с 42 очками занимает второе место в Северном дивизионе, «Виннипег» с 38 очками — на третьей строчке.