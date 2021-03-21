НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Рейнджерс», «Айлендерс» разгромили «Филадельфию», «Эдмонтон» справился с «Виннипегом»

«Тампа-Бэй» — «Чикаго» 4:1

«Тампа-Бэй» на своем льду нанесла поражение «Чикаго» со счетом 4:1 (1:0, 3:0, 0:1). Российский защитник Михаил Сергачев отметился результативной передачей, которая стала для него 100-й в НХЛ.

Для «Тампы» это третья победа кряду, «Чикаго» проиграл четвертый матч подряд.

«Тампа-Бэй» — «Чикаго»

«Торонто» — «Калгари» 2:0

«Торонто» благодаря шайбам Джейсона Спецца и Зака Хаймана дома одолел «Калгари» — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0).

НХЛ Регулярный чемпионат «Торонто» — «Калгари» — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) Голы: Спецца — 7 (Маззин), 18:31 — 1:0. Хаймэн — 11 (Таварес, Гальченюк), 36:28 — 2:0Вратари: Кэмпбелл — Риттих (54:51 — 54:56, 56:40)Штраф: 6-8Броски: 33 (11+13+9) — 31 (5+13+13)

«Торонто» с 42 очками занимает первое место в Северном дивизионе, «Калгари» с 33 очками — на шестой строчке.

«Торонто» — «Калгари»

«Монреаль» — «Ванкувер» 5:4 Б

«Монреаль» по буллитам победил «Ванкувер» — 5:4 Б (1:0, 2:2, 1:2, 0:0, 1:0). Победный буллит реализовал Томаш Татар. Защитник «Канадиенс» Александр Романов завершил матч с показателем полезности «+1».

НХЛ Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Ванкувер» — 5:4 Б (1:0, 2:2, 1:2, 0:0, 1:0) Голы: Сузуки — 7 (бол., Друэн, Уэбер), 6:26 — 1:0. Виртанен — 4 (Миллер), 20:22 — 1:1. Бесер — 16 (бол., Хьюз, Хорват), 28:08 — 1:2. Татар — 6 (Дано, Мете), 33:44 — 2:2. Эдмундсон — 2 (Уэбер, Татар), 38:21 — 3:2. Хорват — 14 (Хьюз, Хегландер), 40:22 — 3:3. Мотт — 6 (Гаврилюк, Бенн), 40:55 — 3:4. Галлахер — 12 (Дано), 45:29 — 4:4Победный буллит: ТатарВратари: Прайс — ХолтбиШтраф: 2-2Броски: 40 (10+12+15+3) — 18 (2+10+4+2)

«Монреаль» с 37 очками занимает четвертое место в Северном дивизионе, «Ванкувер» с 35 очками — на пятой строчке.

«Монреаль» — «Ванкувер»

«Вашингтон» — «Рейнджерс» 1:3

«Рейнджерс» на выезде победили «Вашингтон» со счетом 3:1 (1:0, 0:0, 2:1). Одну из шайб в составе победителей забросил Павел Бучневич.

НХЛ Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Рейнджерс» — 1:3 (0:1, 0:0, 1:2) Голы: Бучневич — 11 (Фокс, Зибанежад), 17:49 — 0:1. Карлсон — 7 (Уилсон, Бэкстрем), 45:55 — 1:1. Зибанежад — 7, 57:28 — 1:2. Хауден — 1 (п.в., Строум, Бучневич), 59:32 — 1:3Вратари: Самсонов (58:25 — 59:32, 59:37) — КинкейдШтраф: 6-8Броски: 29 (10+7+12) — 25 (7+8+10)

«Рейнджерс» с 30 очками занимают шестое место в Восточном дивизионе, «Вашингтон» с 44 очками — на первой строчке.

«Вашингтон» — «Рейнджерс»

«Айлендерс» — «Филадельфия» 6:1

«Айлендерс» разгромил «Филадельфию» со счетом 6:1 (4:1, 0:0, 2:0). В составе победителей дублем отметился Кейси Сизикас. Еще по голу забили Жан-Габриэль Пажо, Джордан Эберле, Энтони Бовиллье и Джош Бейли. Голкипер Илья Сорокин отразил 23 броска из 24. Автором единственной шайбы «Флайерз» стал Джоэль Фараби.

НХЛ Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Филадельфия» — 6:1 (4:1, 0:0, 2:0) Голы: Пажо — 10 (бол., Вальстрем, Бэйли), 6:11 — 1:0. Эберле — 10 (Барзал, Хикки), 8:01 — 2:0. Сизикас — 5, 10:03 — 3:0. Сизикас — 6 (Хикки, Вальстрем), 15:25 — 4:0. Фараби — 13 (Лотон), 17:52 — 4:1. Бовилье — 3 (Нельсон), 49:45 — 5:1. Бэйли — 4, 55:46 — 6:1Вратари: Сорокин — ХартШтраф: 11-9Броски: 28 (13+7+8) — 24 (10+11+3)

«Айлендерс» с 44 очками занимают второе место в Восточном дивизионе, «Филадельфия» с 33 очками — на пятой строчке.

«Айлендерс» — «Филадельфия»

«Детройт» — «Даллас» 0:3

«Даллас» на выезде победил «Детройт» — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0). Антон Худобин оформил шатаут, отразив 21 бросок.

НХЛ Регулярный чемпионат «Детройт» — «Даллас» — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2) Голы: Киро — 1 (Олексяк), 37:22 — 0:1. Секера — 2 (Факса), 48:16 — 0:2. Делландреа — 2 (бол., Хинтц, Линделл), 53:43 — 0:3Вратари: Грайсс — ХудобинШтраф: 6-4Броски: 21 (5+7+9) — 33 (9+15+9)

«Даллас» с 27 очками занимает шестое место в Центральном дивизионе, «Детройт» с 24 очками — на восьмой строчке.

«Детройт» — «Даллас»

«Каролина» — «Коламбус» 2:3 Б

«Коламбус» в серии буллитов обыграл «Каролину» со счетом 3:2 Б. На шайбы Андрея Свечникова и Уоррена Фогеля гости ответили точными бросками Сета Джонса и Оливера Бьоркстранда, который также реализовал победный буллит.

«Коламбус» с 33 очками занимает пятое место в Центральном дивизионе, «Каролина» с 43 очками — на третьей строчке.

«Каролина» — «Коламбус»

«Анахайм» — «Аризона» 1:5

Хет-трик Дерика Брассара принес «Аризоне» выездную победу над «Анахаймом» — 5:1.

«Аризона» с 31 очком занимает пятое место в Западном дивизионе, «Анахайм» с 24 очками — на восьмой строчке.

«Анахайм» — «Аризона»

«Сан-Хосе» — «Сент-Луис» 2:5

«Сент-Луис» на выезде обыграл «Сан-Хосе» — 5:2 (2:1, 0:1, 3:0). По четыре очка в составе «блюзменов» набрали форварды Райан О`Райлли и Давид Перрон.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сан-Хосе» — «Сент-Луис» — 2:5 (1:2, 1:0, 0:3) Голы: Гэмбрелл — 2 (Бернс, Донато), 2:23 — 1:0. Данн — 4 (Кайру, О`Райлли), 3:32 — 1:1. Кайру — 9 (О`Райлли, Перрон), 6:45 — 1:2. Хертл — 8 (Майер, Кныжов), 28:10 — 2:2. О`Райлли — 10 (бол., Данн, Перрон), 44:22 — 2:3. Кайру — 10 (Крюг, Перрон), 55:51 — 2:4. Перрон — 12 (п.в., Шворц, О`Райлли), 58:01 — 2:5Вратари: Дубник (57:02 — 58:01) — ХуссоШтраф: 6-2Броски: 31 (11+10+10) — 21 (5+8+8)

«Сент-Луис» занимает четвертое место в Центральном дивизионе (37 очков), «акулы» — седьмые (26 очков).

«Сан-Хосе» — «Сент-Луис»

«Эдмонтон» — «Виннипег» 4:2

«Эдмонтон» на своем льду справился с «Виннипегом» — 4:2 (1:2, 0:0, 3:0).

НХЛ Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Виннипег» — 4:2 (1:2, 0:0, 3:0) Голы: Копп — 6 (бол., Элерс, Дюбуа), 10:36 — 0:1. Дюбуа — 6 (Элерс, Моррисси), 15:27 — 0:2. Макдэвид — 21, 17:04 — 1:2. Нерс — 10 (Пулюярви), 43:19 — 2:2. Драйзайтль — 18 (Макдэвид, Пулюярви), 49:36 — 3:2. Шор — 2 (п.в., Нюджент-Хопкинс), 58:40 — 4:2Вратари: Смит — Хеллибак (58:23 — 58:40, 59:01)Штраф: 6-6Броски: 37 (11+15+11) — 31 (12+11+8)

«Эдмонтон» с 42 очками занимает второе место в Северном дивизионе, «Виннипег» с 38 очками — на третьей строчке.