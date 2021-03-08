ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Краснодар»Обломали рога. «Спартак» вернул старую схему и смял «Краснодар»
  • 18:39
    • «Рубин» вырвал победу в матче с «Зенитом», Дзюба не забил пенальти
  • 15:51
    • «Локомотив» в Туле обыграл «Арсенал»
  • 19:54
    • «Динамо» сократило отставание в серии со СКА
  • 19:17
    • «Динамо» в третий раз обыграло «Северсталь», Сергеев оформил хет-трик
  • 18:47
    • Дубль Ковальчука принес «Авангарду» третью победу над «Автомобилистом»
    Все новости спорта

    Дубль Ковальчука принес «Авангарду» третью победу над «Автомобилистом»

    Хоккей КХЛ Авангард Автомобилист Прогнозы на КХЛ
    Екатеринбургский «Автомобилист» в овертайме проиграл омскому «Авангарду» (3:4 ОТ) в четвертом матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина

    «Авангард»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Авангард»

    В составе победителей отличились Рид Буше и Иржи Секач, дубль оформил Илья Ковальчук, забросивший победную шайбу в овертайме.

    За «Автомобилист» голы на свой счет записали Никита Трямкин и Брукс Мэйсек (дубль). У Павла Дацюка два ассиста.

    КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Авангард» (Омск) — 3:4 2ОТ (2:0, 1:1, 0:2, 0:1)
    Голы: Трямкин — 1 (Белоусов, Куликов), 6:11 — 1:0. Мэйсек — 1 (бол., Дацюк, Макеев), 18:34 — 2:0. Ковальчук — 2 (Береглазов, Шарипзянов), 30:07 — 2:1. Мэйсек — 2 (Дацюк), 34:06 — 3:1. Буше — 1 (бол., Толчинский, Каски), 56:48 — 3:2. Секач — 1 (бол., Найт, Толчинский), 57:43 — 3:3. Ковальчук — 3 (Стась, Толчинский), 88:06 — 3:4Вратари: Коварж — БобковБроски: 36 (10+10+6+10) — 59 (13+8+17+21)Штраф: 6 — 2

    Счет в серии стал 3-1 в пользу «Автомобилиста». Следующий матч команды проведут между собой 10 марта в Балашихе.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отпустит ли «Аталанта» «Интер» в отрыв от «Милана»?
  • «Интер» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 2.37
    •
  • «Челси» снова выиграет и не пропустит?
  • «Челси» — «Эвертон». Прогноз и ставки
  • 2.19
    •
  • «Павлины» прервут свою бескомпромиссную серию?
  • «Вест Хэм» — «Лидс». Прогноз и ставки
  • 3.74
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.85
  • Экспресс дня 8 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Интер — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.19
  • Прогноз на матч Челси — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  3.74
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.38
  • Прогноз на матч Боруссия — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Трактор — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Сантос — Депортиво Лара
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:15
    •
  • Экспресс дня 9 марта
  • Завтра в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ювентус — Порту
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2021ЧМ-2021
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие