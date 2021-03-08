Дубль Ковальчука принес «Авангарду» третью победу над «Автомобилистом»

Екатеринбургский «Автомобилист» в овертайме проиграл омскому «Авангарду» (3:4 ОТ) в четвертом матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина

В составе победителей отличились Рид Буше и Иржи Секач, дубль оформил Илья Ковальчук, забросивший победную шайбу в овертайме.

За «Автомобилист» голы на свой счет записали Никита Трямкин и Брукс Мэйсек (дубль). У Павла Дацюка два ассиста.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Авангард» (Омск) — 3:4 2ОТ (2:0, 1:1, 0:2, 0:1) Голы: Трямкин — 1 (Белоусов, Куликов), 6:11 — 1:0. Мэйсек — 1 (бол., Дацюк, Макеев), 18:34 — 2:0. Ковальчук — 2 (Береглазов, Шарипзянов), 30:07 — 2:1. Мэйсек — 2 (Дацюк), 34:06 — 3:1. Буше — 1 (бол., Толчинский, Каски), 56:48 — 3:2. Секач — 1 (бол., Найт, Толчинский), 57:43 — 3:3. Ковальчук — 3 (Стась, Толчинский), 88:06 — 3:4Вратари: Коварж — БобковБроски: 36 (10+10+6+10) — 59 (13+8+17+21)Штраф: 6 — 2

Счет в серии стал 3-1 в пользу «Автомобилиста». Следующий матч команды проведут между собой 10 марта в Балашихе.