«Авангард» обыграл «Автомобилист» и повел в серии 2:0

в матче плей-офф Кубка Гагарина одержал выездную победу над— 4:3 ОТ (2:1, 0:2, 2:0).

Автором победной шайбы стал капитан омского клуба Илья Ковальчук. Два очка в составе «Авангарда» набрал Сергей Толчинский (1+1).

У «Автомобилиста» отличились Вячеслав Литовченко, Павел Куликов и Георгий Белоусов.

КХЛ. Кубок Гагарина 1/8 финала. 2-й матч «Авангард» (Омск) — «Автомобилистом» (Екатеринбург) — 4:3 (2:1, 0:2, 2:0). Голы: Литовченко (Хольцер, Арзамасцев), 08:13 — 0:1. Дедунов (Шарипзянов), 08:24 — 1:1. Семенов (Чудинов, Хохлачев — в большинстве), 14:17 — 2:1. Куликов (Хрипунов, Трямкин), 28:18 — 2:2. Белоусов (Щемеров, Макеев — в большинстве), 31:56 — 2:3. Толчинский (Найт — в большинстве), 43:55 — 3:3. Ковальчук (Зернов, Толчинский), 45:45 — 4:3

После этой победы «ястребы» повели в серии 2:0.