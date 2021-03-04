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    «Авангард» обыграл «Автомобилист» и повел в серии 2:0

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    «Авангард» в матче плей-офф Кубка Гагарина одержал выездную победу над «Автомобилистом» — 4:3 ОТ (2:1, 0:2, 2:0).

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    Автором победной шайбы стал капитан омского клуба Илья Ковальчук. Два очка в составе «Авангарда» набрал Сергей Толчинский (1+1).

    У «Автомобилиста» отличились Вячеслав Литовченко, Павел Куликов и Георгий Белоусов.

    КХЛ. Кубок Гагарина 1/8 финала. 2-й матч
    «Авангард» (Омск) — «Автомобилистом» (Екатеринбург) — 4:3 (2:1, 0:2, 2:0).
    Голы: Литовченко (Хольцер, Арзамасцев), 08:13 — 0:1. Дедунов (Шарипзянов), 08:24 — 1:1. Семенов (Чудинов, Хохлачев — в большинстве), 14:17 — 2:1. Куликов (Хрипунов, Трямкин), 28:18 — 2:2. Белоусов (Щемеров, Макеев — в большинстве), 31:56 — 2:3. Толчинский (Найт — в большинстве), 43:55 — 3:3. Ковальчук (Зернов, Толчинский), 45:45 — 4:3

    После этой победы «ястребы» повели в серии 2:0.

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