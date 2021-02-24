Скудра: «Салават Юлаев» — самая мастеровитая команда в КХЛ

Главный тренер рижского «Динамо»прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ против(1:3).

«Надо отдать должное, "Салават Юлаев" — это, наверное, самая мастеровитая команда в Лиге на наш взгляд, и очень мощная.

Очень непросто отнять у уфимцев шайбу, и мы готовились к тому, что надо будет много играть без шайбы, терпеть, ждать свои шансы в контратаках.

Качество нашей игры с шайбой сегодня было на очень низком уровне, это касается передач, приема, принятия решений. Очень много брака; понятно, что соперник играл быстро и цепко.

Для наших молодых ребят это опыт — играть против таких команд, да и для всех нас это хороший способ понять, чего нам не хватает, и в чем нужно добавлять, чтобы играть на равных и обыгрывать такие команды.

Против "Салавата Юлаева" непросто играть в позиционной обороне», — сказал Скудра пресс-службе КХЛ.

Рижское «Динамо» в настоящий занимает 11-е место в турнирной таблице Западного дивизиона. Эта победа стала для «Салавата Юлаева» восьмой кряду.