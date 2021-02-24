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    Скудра: «Салават Юлаев» — самая мастеровитая команда в КХЛ

    Хоккей Динамо Рига Салават Юлаев КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер рижского «Динамо» Петерис Скудра прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (1:3).

    Петерис Скудра
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    Петерис Скудра

    «Надо отдать должное, "Салават Юлаев" — это, наверное, самая мастеровитая команда в Лиге на наш взгляд, и очень мощная.

    Очень непросто отнять у уфимцев шайбу, и мы готовились к тому, что надо будет много играть без шайбы, терпеть, ждать свои шансы в контратаках.

    Качество нашей игры с шайбой сегодня было на очень низком уровне, это касается передач, приема, принятия решений. Очень много брака; понятно, что соперник играл быстро и цепко.

    Для наших молодых ребят это опыт — играть против таких команд, да и для всех нас это хороший способ понять, чего нам не хватает, и в чем нужно добавлять, чтобы играть на равных и обыгрывать такие команды.

    Против "Салавата Юлаева" непросто играть в позиционной обороне», — сказал Скудра пресс-службе КХЛ.

    Рижское «Динамо» в настоящий занимает 11-е место в турнирной таблице Западного дивизиона. Эта победа стала для «Салавата Юлаева» восьмой кряду.

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