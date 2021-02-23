Марьямяки: Приятно, что после нашей победы «Северсталь» вышла в плей-офф

Главный тренер «Йокерита»прокомментировал победу над(5:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Игра в двойном меньшинстве в первом периоде помогла нам. Много играли в большинстве, меняли бригады, но они далеки до идеальной химии.

Хотелось бы отметить Петера Регина, Самуэля Юкури, которые сегодня хорошо сыграли. Приятно, что после нашей победы "Северсталь" вышла в плей-офф, у них очень хорошая команда.

Регин — ключевой игрок, он лидер в раздевалке и помогает команде своим опытом. Мы, конечно, удивлены прогрессом Юкури.

На плей-офф надеемся, что в нашей обойме будут Линдбек и Калниньш», — приводит слова тренера пресс-служба КХЛ.