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    Марьямяки: Приятно, что после нашей победы «Северсталь» вышла в плей-офф

    Хоккей Йокерит Витязь КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки прокомментировал победу над «Витязем» (5:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Лаури Марьямяки
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    Лаури Марьямяки

    «Игра в двойном меньшинстве в первом периоде помогла нам. Много играли в большинстве, меняли бригады, но они далеки до идеальной химии.

    Хотелось бы отметить Петера Регина, Самуэля Юкури, которые сегодня хорошо сыграли. Приятно, что после нашей победы "Северсталь" вышла в плей-офф, у них очень хорошая команда.

    Регин — ключевой игрок, он лидер в раздевалке и помогает команде своим опытом. Мы, конечно, удивлены прогрессом Юкури.

    На плей-офф надеемся, что в нашей обойме будут Линдбек и Калниньш», — приводит слова тренера пресс-служба КХЛ.

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