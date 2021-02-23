«Локомотив» — «Торпедо»: счет матча 4:1, обзор голов

Хоккеисты «Локомотива» Фото: КХЛ
Встреча, которая прошла в Ярославле, завершилась со счетом 4:1 (2:1, 2:0, 0:0).
В составе победителей отличились Егор Коршков (8 минута), Андре Петерссон (11), Павел Красковский (23) и Денис Алексеев (31).
У нижегородцев отличился Дамир Жафяров (9).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:1 (2:1, 2:0, 0:0)
Голы: Коршков — 17 (Петерссон), 7:31 — 1:0. Жафяров — 21, 8:14 — 1:1. Петерссон — 15 (Ткачев), 10:11 — 2:1. Красковский — 17 (Коваленко), 22:05 — 3:1. Алексеев — 12 (бол., Марченко, Рафиков), 30:59 — 4:1Вратари: Коновалов — Серебряков (Тихомиров, 30:59)Штраф: 2 — 4Броски: 39 (13+15+11) — 22 (7+8+7)
«Локомотив» занимает четвертое место в Западной конференции (80 очков). «Торпедо» — восьмое на Востоке (66 очков).