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    «Локомотив» в домашнем матче обыграл «Торпедо»

    «Локомотив» — «Торпедо»: счет матча 4:1, обзор голов

    Хоккей КХЛ Локомотив Торпедо Прогнозы на КХЛ
    Ярославский «Локомотив» одержал победу над нижегородским «Торпедо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

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    Встреча, которая прошла в Ярославле, завершилась со счетом 4:1 (2:1, 2:0, 0:0).

    В составе победителей отличились Егор Коршков (8 минута), Андре Петерссон (11), Павел Красковский (23) и Денис Алексеев (31).

    У нижегородцев отличился Дамир Жафяров (9).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Локомотив» (Ярославль) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:1 (2:1, 2:0, 0:0)
    Голы: Коршков — 17 (Петерссон), 7:31 — 1:0. Жафяров — 21, 8:14 — 1:1. Петерссон — 15 (Ткачев), 10:11 — 2:1. Красковский — 17 (Коваленко), 22:05 — 3:1. Алексеев — 12 (бол., Марченко, Рафиков), 30:59 — 4:1Вратари: Коновалов — Серебряков (Тихомиров, 30:59)Штраф: 2 — 4Броски: 39 (13+15+11) — 22 (7+8+7)

    «Локомотив» занимает четвертое место в Западной конференции (80 очков). «Торпедо» — восьмое на Востоке (66 очков).

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