«Салават Юлаев» обыграл «Динамо» в Риге

Рижскоев домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграло уфимскомусо счетом 1:3.

В составе победителей отличились Сакари Маннинен, Павел Коледов и Дмитрий Кугрышев.

Единственную шайбу рижан забросил Мартиньш Дзиеркалс.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо» (Рига) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:3 (0:2, 1:0, 0:1) Голы: Маннинен — 19 (Хартикайнен), 7:24 — 0:1. Коледов — 5 (Пименов, Солодухин), 17:29 — 0:2. Дзиеркалс — 10 (Джериньш, Елисеев), 28:14 — 1:2. Кугрышев — 9 (бол., Науменков), 45:03 — 1:3Вратари: Налимов (57:23) — ТарасовБроски: 15 (6+5+4) — 28 (8+13+7)Штраф: 8 — 10

Рижское «Динамо» занимает последнее 11-е место в Западной конференции, имея 27 очков после 58 матчей. «Салават Юлаев» с серией из восьми побед идет третьим на «Востоке», набрав 79 очков в 58 встречах.

25 февраля состоятся матчи «Авангард» — «Салават Юлаев» и «Динамо» (Рига) — «Динамо» (Минск).