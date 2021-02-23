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    «Салават Юлаев» обыграл «Динамо» в Риге

    Хоккей КХЛ Динамо Рига Салават Юлаев Прогнозы на КХЛ
    Рижское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграло уфимскому «Салавату Юлаеву» со счетом 1:3.

    «Салават Юлаев»
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    «Салават Юлаев»

    В составе победителей отличились Сакари Маннинен, Павел Коледов и Дмитрий Кугрышев.

    Единственную шайбу рижан забросил Мартиньш Дзиеркалс.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Рига) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)
    Голы: Маннинен — 19 (Хартикайнен), 7:24 — 0:1. Коледов — 5 (Пименов, Солодухин), 17:29 — 0:2. Дзиеркалс — 10 (Джериньш, Елисеев), 28:14 — 1:2. Кугрышев — 9 (бол., Науменков), 45:03 — 1:3Вратари: Налимов (57:23) — ТарасовБроски: 15 (6+5+4) — 28 (8+13+7)Штраф: 8 — 10

    Рижское «Динамо» занимает последнее 11-е место в Западной конференции, имея 27 очков после 58 матчей. «Салават Юлаев» с серией из восьми побед идет третьим на «Востоке», набрав 79 очков в 58 встречах.

    25 февраля состоятся матчи «Авангард» — «Салават Юлаев» и «Динамо» (Рига) — «Динамо» (Минск).

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