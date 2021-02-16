СКА одолел «Спартак» и стал победителем дивизиона Боброва

Питерскийодержал домашнюю победу над московским(3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Дубль в составе победителей оформил Мальте Стрёмвалль, еще одну шайбу забросил Динар Хафизуллин.

Гол красно-белых на счету Дмитрия Вишневского.

КХЛ. Регулярный чемпионат СКА (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва) — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) Голы: Стремвалль — 12, 5:22 — 1:0. Хафизуллин — 1 (бол., Кемппайнен, Вей), 33:08 — 2:0. Стремвалль — 13 (Хафизуллин), 56:43 — 3:0. Вишневский — 4 (бол., Широков, Юсе), 58:24 — 3:1Вратари: Хелльберг — Гудачек (57:08 — 58:24)Броски: 23 (6+7+10) — 34 (9+10+15)Штраф: 12 — 12

СКА набрал 76 очков и стал победителем дивизиона Боброва. У «Спартака» осталось 56 очков. Команда продолжает борьбу с «Витязем» (также 56 очков) за попадание в плей-офф.