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    Ларионов: Игру с Чехией удалось переломить за счет внутреннего резерва

    Хоккей Сборная России Сборная Чехии Шведские хоккейные игры Евротур
    Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Игорь Ларионов прокомментировал победу над командой Чехии (7:4) в матче третьего тура Шведских игр.

    Игорь Ларионов
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    Игорь Ларионов

    Отметим, что до 38-й минуты сборная России проигрывала со счетом 1:3, а последние 4 шайбы забросила во второй половине 3-го периода.

    «За счет чего удалось переломить игру? Наверное, за счет внутреннего резерва. За счет того, что коллектив, который был собран здесь, отдал максимум.

    Понятно, что идет перерыв в лиге, непросто сыграть три игры за четыре дня. Коллектив был сплоченным от начала до конца, несмотря на все невзгоды, удаления.

    Каждый игрок достал из себя чуть-чуть лишнего, добавил экстра. Получился командный успех. Очень благодарен ребятам, всей команде, тренерскому штабу, всем, кто был за кулисами.

    За короткий срок сумели сделать команду, которая боролась, кусалась, не сдавалась, добилась очень большой победы для их молодой карьеры.

    Во втором периоде была рекомендация играть терпеливо. Третий период — это такой момент, когда начинаешь играть индивидуально, пытаясь спасти игру.

    Задача была играть терпеливо, держать шайбу, дорожить ей. Вышли свежие ребята, каждый игрок влился в игру, несмотря на то, что сидели на лавке и были холодными.

    За счет комбинационной игры получился удачный период. Это дает ребятам большую дозу уверенности, а такие победы помогают им двигаться вперед и становиться лучше», — сказал Ларионов в эфире программы «Все на Матч!».

    Благодаря победе над Чехией россияне, набравшие 8 очков, выиграли Евротур.

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