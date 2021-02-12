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    Швеция стартовала с победы над Чехией на домашнем этапе Евротура

    Хоккей Шведские хоккейные игры Евротур Сборная Швеции Сборная Чехии
    Сборная Швеции обыграла команду Чехии (3:2 ОТ) в первом туре домашнего этапа Евротура.

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    За победителей голы на свой счет записали Нильс Лундквист и Понтус Холмберг. В овертайме победную шайбу забросил Линус Юханссон.

    У чехов отличились Иржи Смейкал и Радан Ленц.

    Еврохоккейтур. Шведские игры
    Чехия — Швеция — 2:3 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 0:1)
    Голы: Смейкал — 1 (бол., Моравчик, Томашек), 5:00 — 1:0. Лундквист — 1 (бол., Перссон, Петтерссон), 16:04 — 1:1. Хольмберг — 1 (Берггрен, Лундберг), 35:45 — 1:2. Ленц — 2 (бол., Странски, Шпачек), 45:53 — 2:2. Юханссон — 1 (Хольмберг), 62:08 — 2:3Вратари: Бартошак — ФастБроски: 24 (4+8+11+1) — 25 (10+5+7+3)Штраф: 8 — 10

    После первого тура шведы (2 очка) уступают только сборной России (3), чехи (1) идет третьими, а замыкает квартет Финляндия (0).

    Следующий матч сборная Швеции проведет 13 февраля против России. Чехи в этот день сыграют с финнами.

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