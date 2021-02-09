«Северсталь» в овертайме одолела «Йокерит»

Финскийпотерпел домашнее поражение от череповецкой(1:2) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубль оформил Игорь Гераськин, за хозяев отличился Якуб Крейчик.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Йокерит» (Хельсинки) — «Северсталь» (Череповец) — 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1) Голы: Гераськин — 9 (Няттинен, К. Капустин), 13:44 — 0:1. Крейчик — 5 (Норман), 25:19 — 1:1. Гераськин — 10, 61:39 — 1:2Вратари: Юкури — ПодъяпольскийШтраф: 8 — 4

Финский клуб занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, череповчане расположились строчкой ниже. В активе обеих команд по 62 очка, при этом «Северсталь» провела на два матча больше.