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    «Северсталь» в овертайме одолела «Йокерит»

    Хоккей КХЛ Йокерит Северсталь Прогнозы на КХЛ
    Финский «Йокерит» потерпел домашнее поражение от череповецкой «Северстали» (1:2) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.

    «Северсталь»
    «Северсталь»

    В составе победителей дубль оформил Игорь Гераськин, за хозяев отличился Якуб Крейчик.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Йокерит» (Хельсинки) — «Северсталь» (Череповец) — 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
    Голы: Гераськин — 9 (Няттинен, К. Капустин), 13:44 — 0:1. Крейчик — 5 (Норман), 25:19 — 1:1. Гераськин — 10, 61:39 — 1:2Вратари: Юкури — ПодъяпольскийШтраф: 8 — 4

    Финский клуб занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, череповчане расположились строчкой ниже. В активе обеих команд по 62 очка, при этом «Северсталь» провела на два матча больше.

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