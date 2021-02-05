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    Дубль Жукенова помог «Автомобилисту» победить «Нефтехимик»

    Хоккей КХЛ Автомобилист Нефтехимик Прогнозы на КХЛ
    Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» (4:3) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Автомобилист»
    «Автомобилист»

    В составе победителей дубль оформил Дмитрий Жукенов, еще по разу отличились Григорий Белоусов и Брукс Мэйсек.

    Шайбы за гостей забросили Ильдар Шиксатдаров, Линус Юханссон и Марат Хайруллин.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) 4:3 (1:0, 3:2, 0:1)
    Голы: Белоусов (Хольцер, Арзамасцев), 9:56 — 1:0. Жукенов (Секстон, Бочаров), 26:01 — 2:0. Шиксатдаров, 29:59 — 2:1. Юханссон (Пузанов), 30:39 — 2:2. Жукенов (Секстон, Геноуэй), 32:30 — 3:2. Мэйсек (Холланд, Геноуэй, бол.), 33:52 — 4:2. Хайруллин (Энлунд, Волгин, бол.), 45:50 — 4:3Вратари: Гросс — Коротаев

    «Автомобилист» набрал 63 очка после 54 матчей и поднялся на пятое место в таблице Восточной конференции. Клуб из Екатеринбурга гарантировал себе попадание в плей-офф КХЛ.

    «Нефтехимик» с 32 очками после 53 игр расположился на предпоследней, 11-й позиции.

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