Дубль Жукенова помог «Автомобилисту» победить «Нефтехимик»

Екатеринбургскийобыграл нижнекамский(4:3) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубль оформил Дмитрий Жукенов, еще по разу отличились Григорий Белоусов и Брукс Мэйсек.

Шайбы за гостей забросили Ильдар Шиксатдаров, Линус Юханссон и Марат Хайруллин.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) 4:3 (1:0, 3:2, 0:1) Голы: Белоусов (Хольцер, Арзамасцев), 9:56 — 1:0. Жукенов (Секстон, Бочаров), 26:01 — 2:0. Шиксатдаров, 29:59 — 2:1. Юханссон (Пузанов), 30:39 — 2:2. Жукенов (Секстон, Геноуэй), 32:30 — 3:2. Мэйсек (Холланд, Геноуэй, бол.), 33:52 — 4:2. Хайруллин (Энлунд, Волгин, бол.), 45:50 — 4:3Вратари: Гросс — Коротаев

«Автомобилист» набрал 63 очка после 54 матчей и поднялся на пятое место в таблице Восточной конференции. Клуб из Екатеринбурга гарантировал себе попадание в плей-офф КХЛ.

«Нефтехимик» с 32 очками после 53 игр расположился на предпоследней, 11-й позиции.