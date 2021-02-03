«Металлург» — «Барыс»: счет матча 3:1, обзор голов

Хоккеисты «Металлурга»
КХЛ
Встреча, которая прошла в Магнитогорске, завершилась со счетом 3:1 (0:0, 1:1, 2:0).
У победителей отличились Андрей Нестрашил (32 минута), Михаил Пашнин (47) и Николай Голдобин (55).
В составе гостей точный бросок нанес Кирилл Панюков (24).
Для «Магнитки» эта победа стала восьмой подряд в чемпионате.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — «Барыс» (Нур-Султан) — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
Голы: Панюков — 6 (Линтуниеми), 23:47 — 0:1. Нестрашил — 10 (бол., Бек, Кулемин), 31:10 — 1:1. Пашнин — 2 (Кошелев), 46:41 — 2:1. Голдобин — 6 (Бек, Расмуссен), 54:18 — 3:1Вратари: Олкинуора — Карлссон (57:13 — 57:49, 57:55 — 59:27)Штраф: 6 — 6Броски: 31 (10+8+13) — 26 (5+11+10)
В турнирной таблице Восточной конференции «Металлург» занимает третье место (71 очко), а «Барыс» — восьмое (60 очков).