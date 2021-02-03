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    «Металлург» одержал восьмую победу подряд

    «Металлург» — «Барыс»: счет матча 3:1, обзор голов

    Хоккей КХЛ Металлург Мг Барыс Прогнозы на КХЛ
    «Металлург» одержал победу над «Барысом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Хоккеисты «Металлурга»
    Хоккеисты «Металлурга»

    Встреча, которая прошла в Магнитогорске, завершилась со счетом 3:1 (0:0, 1:1, 2:0).

    У победителей отличились Андрей Нестрашил (32 минута), Михаил Пашнин (47) и Николай Голдобин (55).

    В составе гостей точный бросок нанес Кирилл Панюков (24).

    Для «Магнитки» эта победа стала восьмой подряд в чемпионате.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Барыс» (Нур-Султан) — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
    Голы: Панюков — 6 (Линтуниеми), 23:47 — 0:1. Нестрашил — 10 (бол., Бек, Кулемин), 31:10 — 1:1. Пашнин — 2 (Кошелев), 46:41 — 2:1. Голдобин — 6 (Бек, Расмуссен), 54:18 — 3:1Вратари: Олкинуора — Карлссон (57:13 — 57:49, 57:55 — 59:27)Штраф: 6 — 6Броски: 31 (10+8+13) — 26 (5+11+10)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Металлург» занимает третье место (71 очко), а «Барыс» — восьмое (60 очков).

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