Знарок: Все команды будут биться и не важно, кто на каком месте

Главный тренер «Спартака»после поражения от(1:5) отметил, что дальше команде предстоит тяжелая выездная серия.

«Игра Йори Лехтеря? Тяжело ему было. Давно не играл. Мы думали, ставить ли его или нет, но он сам попросился сыграть. Думаю, что с каждой игрой будет добавлять.

"Спартак" пропустил десятую шайбу в большинстве. Ошибка Эмиля. Элементарная ошибка. Шайба перескочила через клюшку — вот и всё, что произошло.

Впереди важная гостевая серия. Все команды будут биться и не важно, кто на каком месте. С каждой командой будет очень сложно играть», — приводит слова тренера пресс-служба «Спартака».

«Спартак» идет девятым в таблице Запада и продолжает борьбу за попадание в плей-офф.