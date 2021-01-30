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    Знарок: Все команды будут биться и не важно, кто на каком месте

    Хоккей Спартак СКА КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер «Спартака» Олег Знарок после поражения от СКА (1:5) отметил, что дальше команде предстоит тяжелая выездная серия.

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    «Игра Йори Лехтеря? Тяжело ему было. Давно не играл. Мы думали, ставить ли его или нет, но он сам попросился сыграть. Думаю, что с каждой игрой будет добавлять.

    "Спартак" пропустил десятую шайбу в большинстве. Ошибка Эмиля. Элементарная ошибка. Шайба перескочила через клюшку — вот и всё, что произошло.

    Впереди важная гостевая серия. Все команды будут биться и не важно, кто на каком месте. С каждой командой будет очень сложно играть», — приводит слова тренера пресс-служба «Спартака».

    «Спартак» идет девятым в таблице Запада и продолжает борьбу за попадание в плей-офф.

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