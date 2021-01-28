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    «Автомобилист» потерпел четвертое поражение подряд

    «Автомобилист» — «Ак Барс»: счет матча 1:3, обзор голов

    Хоккей КХЛ Автомобилист Ак Барс Прогнозы на КХЛ
    «Автомобилист» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ потерпел поражение от «Ак Барса» — 1:3 (0:0, 1:2, 0:1).

    Хоккеисты «Ак Барса»
    Хоккеисты «Ак Барса»

    В составе победителей отличились Альберт Яруллин (22 минута), Дмитрий Воронков (23) и Найджел Доус (50).

    У хозяев точный бросок нанес Степан Хрипунов (39).

    Для екатеринбургской команды это поражение стало четвертым подряд.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Ак Барс» (Казань) — 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)
    Голы: Яруллин — 2 (Журавлев, Доус), 21:25 — 0:1. Воронков — 7, 22:13 — 0:2. Хрипунов — 2 (ХоллаВратари: Коварж (58:33) — РейдеборнШтраф: 4 — 6Броски: 35 (5+16+14) — 27 (12+12+3)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Автомобилист» занимает шестое место (59 очков), а «Ак Барс» — первое (78 очков).

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