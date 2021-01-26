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    «Металлург» продлил победную серию до пяти матчей

    «Автомобилист» — «Металлург»: счет матча 3:5, обзор голов

    Хоккей КХЛ Автомобилист Металлург Мг Прогнозы на КХЛ
    «Металлург» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Автомобилист» — 5:3 (1:2, 1:0, 3:1).

    Хоккеисты «Металлурга»
    Хоккеисты «Металлурга»

    Героем встречи стал форвард «Магнитки» Деннис Расмуссен, который забросил победную шайбу в концовке третьего периода, оформив дубль.

    По два очка в составе гостей набрали Тейлор Бек (1+1) и Сергей Плотников (0+2).

    У хозяев отличились Сергей Зборовский, Вячеслав Литовченко и Алексей Макеев.

    Для магнитогорской команды эта победа стала пятой подряд.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:5 (2:1, 0:1, 1:3)
    Голы: Бек — 13 (бол., Дронов, Мозякин), 0:40 — 0:1. Зборовский — 3 (Геноуэй, Бочаров), 4:28 — 1:1. Литовченко — 6 (Макеев), 12:31 — 2:1. Расмуссен — 5 (Плотников, Голдобин), 29:33 — 2:2. Чибисов — 14 (Земченок, Плотников), 40:44 — 2:3. Макеев — 22 (бол., Геноуэй), 43:59 — 3:3. Расмуссен — 6 (Бек, Хольм), 58:01 — 3:4. Кулемин — 4 (п.в.), 59:22 — 3:5Вратари: Коварж (58:56 — 59:22) — КошечкинШтраф: 6 — 8Броски: 30 (16+4+10) — 33 (11+9+13)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Металлург» занимает третье место (65 очков), а «Автомобилист» — шестое (59 очков).

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