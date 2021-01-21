«Автомобилист» — «Северсталь»: счет матча 3:6, обзор голов

Фрагмент матча
КХЛ
В составе гостей хет-трик оформил Никита Гуслистов, дублем отметился Александр Петунин, еще одну шайбу забросил Владислав Провольнев.
Хозяева ответили точными бросками Питера Холланда, Алексея Василевского и Брукса Мэйсека.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Северсталь» (Череповец) — 3:6 (0:3, 0:1, 3:2)
Голы: Гуслистов — 3 (Капустин), 3:17 — 0:1. Гуслистов — 4 (Гераськин), 5:44 — 0:2. Гуслистов — 5, 14:48 — 0:3. Провольнев — 10 (Берглунд, Лишка), 24:39 — 0:4. Петунин — 15 (Гуслистов), 41:37 — 0:5. Холланд — 12 (Секстон, Мамкин), 47:59 — 1:5. Василевский — 6 (Дацюк, Геноуэй), 48:56 — 2:5. Петунин — 16 (Вовченко, М. Хабаров), 52:04 — 2:6. Мэйсек — 14 (Геноуэй, Василевский), 55:36 — 3:6Вратари: Гросс — ПодъяпольскийШтраф: 0 — 2Броски: 27 (8+6+13) — 32 (17+8+7)
«Северсталь» занимает шестое место в Западной конференции (54 очка), «Автомобилист» — пятый на Востоке (59 очков).