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    Хет-трик Гуслистова принес «Северстали» победу над «Автомобилистом»

    «Автомобилист» — «Северсталь»: счет матча 3:6, обзор голов

    Хоккей КХЛ Автомобилист Северсталь Прогнозы на КХЛ
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» на выезде обыграла «Автомобилист» — 6:3 (3:0, 1:0, 2:3).

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе гостей хет-трик оформил Никита Гуслистов, дублем отметился Александр Петунин, еще одну шайбу забросил Владислав Провольнев.

    Хозяева ответили точными бросками Питера Холланда, Алексея Василевского и Брукса Мэйсека.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Северсталь» (Череповец) — 3:6 (0:3, 0:1, 3:2)
    Голы: Гуслистов — 3 (Капустин), 3:17 — 0:1. Гуслистов — 4 (Гераськин), 5:44 — 0:2. Гуслистов — 5, 14:48 — 0:3. Провольнев — 10 (Берглунд, Лишка), 24:39 — 0:4. Петунин — 15 (Гуслистов), 41:37 — 0:5. Холланд — 12 (Секстон, Мамкин), 47:59 — 1:5. Василевский — 6 (Дацюк, Геноуэй), 48:56 — 2:5. Петунин — 16 (Вовченко, М. Хабаров), 52:04 — 2:6. Мэйсек — 14 (Геноуэй, Василевский), 55:36 — 3:6Вратари: Гросс — ПодъяпольскийШтраф: 0 — 2Броски: 27 (8+6+13) — 32 (17+8+7)

    «Северсталь» занимает шестое место в Западной конференции (54 очка), «Автомобилист» — пятый на Востоке (59 очков).

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