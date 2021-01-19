ЦСКА вырвал победу у «Спартака»

В составе армейцев заброшенными шайбами отметились Брендан Лайпсик (15-я минута) и Сергей Андронов (59).
За красно-белых отличился Илья Талалуев (23-я минута).
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Спартак» (Москва) — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
Голы: Лайпсик — 10 (Попов, Соркин), 14:34 — 1:0. Талалуев — 10 (Торченюк), 22:13 — 1:1. Андронов — 13 (мен.), 58:05 — 2:1Вратари: Юханссон — Гудачек (58:17)Броски: 14 (8+2+4) — 23 (6+7+10)Штраф: 6 — 12
ЦСКА набрал 73 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции, «Спартак» с 50 очками занимает на «Западе» восьмое место.