ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джеймс МэддисонМэддисон вывел «Лестер» на второе место. «Лисы» одолели «Саутгемптон»
  • 19:23
    • Гол Мюллера позволил «Баварии» обыграть «Фрайбург»
  • 18:52
    • «Тоттенхэм» набрал три очка в матче с «Шеффилд Юнайтед»
  • 17:53
    • «Наполи» отгрузил шесть мячей в ворота «Фиорентины»
  • 17:47
    • Симон выиграла масс-старт в Оберхофе
  • 15:50
    • Два игрока «Милана» заразились коронавирусом
    Все новости спорта

    «Авангард» в гостях уступил «Автомобилисту»

    Хоккей КХЛ Авангард Автомобилист Прогнозы на КХЛ
    Екатеринбургский «Автомобилист» одержал домашнюю победу над омским «Авангардом» (4:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

    «Автомобилист»
    «Автомобилист»

    В составе победителей отличились Питер Холланд (27-я минута), Александр Протапович (45), Анатолий Голышев (46) и Корбиниан Хольцер (60).

    Единственная шайба гостей на счету Клима Костина (17).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Авангард» (Омск) — 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)
    Голы: Костин — 2 (Найт, Буше), 16:25 — 0:1. Холланд — 11 (Арзамасцев), 26:51 — 1:1. Протапович — 1 (Холланд, Бочаров), 44:09 — 2:1. Голышев — 12 (Дацюк, Арзамасцев), 45:40 — 3:1. Хольцер — 1 (п.в., Холланд, Трямкин), 59:37 — 4:1Вратари: Коварж — Грубец (58:01 — 58:22, 58:36 — 59:37)Броски: 31 (8+5+18) — 30 (12+7+11)Штраф: 2 — 2

    Екатеринбургский клуб набрал 59 очков и расположился на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» идет на второй строчке с 62 очками.

    19 января «Автомобилист» на своей площадке примет СКА, а омская команда отправится в гости к «Трактору».

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» без голов не закончат
  • «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
  • «Ювентус» снова обыграет «Интер» в Дерби Италии?
  • «Интер» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Завоюет ли Куман первый трофей с «Барселоной»?
  • «Барселона» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБесплатная ставка $40 ИгратьБесплатная ставка €20 + бонус до €100 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до €100 после регистрации
    Все букмекеры
    •  Играть Фрибет + бонус до 100 евроТрансляции матчей онлайн
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    9.25
  • Экспресс дня 17 января
  • Сегодня в 22:15
    •  1.64
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Интер — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Барселона — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Питтсбург — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Арсенал — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.79
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Каролина
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Филадельфия — Баффало
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2021ЧМ-2021
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие