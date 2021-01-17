«Авангард» в гостях уступил «Автомобилисту»

Екатеринбургскийодержал домашнюю победу над омским(4:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В составе победителей отличились Питер Холланд (27-я минута), Александр Протапович (45), Анатолий Голышев (46) и Корбиниан Хольцер (60).

Единственная шайба гостей на счету Клима Костина (17).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Авангард» (Омск) — 4:1 (0:1, 1:0, 3:0) Голы: Костин — 2 (Найт, Буше), 16:25 — 0:1. Холланд — 11 (Арзамасцев), 26:51 — 1:1. Протапович — 1 (Холланд, Бочаров), 44:09 — 2:1. Голышев — 12 (Дацюк, Арзамасцев), 45:40 — 3:1. Хольцер — 1 (п.в., Холланд, Трямкин), 59:37 — 4:1Вратари: Коварж — Грубец (58:01 — 58:22, 58:36 — 59:37)Броски: 31 (8+5+18) — 30 (12+7+11)Штраф: 2 — 2

Екатеринбургский клуб набрал 59 очков и расположился на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» идет на второй строчке с 62 очками.

19 января «Автомобилист» на своей площадке примет СКА, а омская команда отправится в гости к «Трактору».