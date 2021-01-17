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    «Ак Барс» нанес поражение «Торпедо»

    «Ак Барс» — «Торпедо»: счет матча 2:0, обзор голов

    Хоккей КХЛ Ак Барс Торпедо Прогнозы на КХЛ
    «Ак Барс» нанес поражение «Торпедо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла в Казани, завершилась со счетом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0).

    Счет на 44-й минуте открыл Кирилл Петров. Победную точку за 18 секунд до финальной сирены поставил Патрис Кормье.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» (Казань) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
    Голы: Петров — 12 (Журавлев), 43:45 — 1:0. Кормье — 5 (п.в.), 59:42 — 2:0Вратари: Рейдеборн — Тихомиров (58:03 — 59:42)Штраф: 6 — 2Броски: 30 (9+10+11) — 31 (10+10+11)

    «Ак Барс» продолжает лидировать в Восточной конференции (74 очка), «Торпедо» идет седьмым (54 очка).

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