«Северсталь» нанесла рижскому «Динамо» четвертое поражение подряд

В поединке регулярного чемпионата КХЛдома обыграла рижскоесо счетом 3:2.

До третьего периода команды шли в равных условиях, но в начале тайма победный гол забил Якоб Берглунд.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Северсталь» (Череповец) — «Динамо» (Рига) — 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) Голы: Лайпон — 3 (мен.), 6:50 — 0:1. Петунин — 14, 14:45 — 1:1. Казаков — 1 (Виттасмяки, Гераськин), 34:54 — 2:1. Берглунд — 5, 43:03 — 3:1. Скарлетт — 1 (бол., Роб. Букартс), 47:29 — 3:2Вратари: Подъяпольский — Налимов (59:07)Штраф: 6 — 8Броски: 27 (10+8+9) — 14 (3+2+9)

Набрав 51 очко, «Северсталь» заняла 6 место в Западной конференции. «Динамо» находится на последнем месте (21 очко).