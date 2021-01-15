ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» проиграл «Атлетику» в полуфинале Суперкубка ИспанииЗидан истощил «Реал» и поплатился
  • 17:52
    • Руни завершил карьеру игрока и возглавил команду Чемпионшипа
  • 21:35
    • «Ак Барс» дома обыграл «Авангард»
  • 19:49
    • Месси пропустил тренировку «Барселоны»
  • 19:35
    • Латвия готова провести все матчи ЧМ-2021 в Риге
  • 19:21
    • Тренер клуба ФНЛ отстранен от футбола на год, начальник команды — пожизненно
    Все новости спорта

    «Северсталь» нанесла рижскому «Динамо» четвертое поражение подряд

    Хоккей КХЛ Северсталь Динамо Рига Прогнозы на КХЛ
    В поединке регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» дома обыграла рижское «Динамо» со счетом 3:2.

    Игроки «Северстали»
    Игроки «Северстали»

    До третьего периода команды шли в равных условиях, но в начале тайма победный гол забил Якоб Берглунд.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Северсталь» (Череповец) — «Динамо» (Рига) — 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)
    Голы: Лайпон — 3 (мен.), 6:50 — 0:1. Петунин — 14, 14:45 — 1:1. Казаков — 1 (Виттасмяки, Гераськин), 34:54 — 2:1. Берглунд — 5, 43:03 — 3:1. Скарлетт — 1 (бол., Роб. Букартс), 47:29 — 3:2Вратари: Подъяпольский — Налимов (59:07)Штраф: 6 — 8Броски: 27 (10+8+9) — 14 (3+2+9)

    Набрав 51 очко, «Северсталь» заняла 6 место в Западной конференции. «Динамо» находится на последнем месте (21 очко).

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В римском дерби будет быстрый гол?
  • «Лацио» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • «Монако» сразу предложит высокий темп?
  • «Монпелье» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
  • «Порту» снова обыграет «Бенфику»?
  • «Порту» — «Бенфика». Прогноз и ставки
  • 2.19
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБесплатная ставка €20 + бонус до €100 ИгратьБесплатная ставка $40 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьУдвоим депозит до €100
    Все букмекеры
    •  Играть Фрибет + бонус до 100 евроТрансляции матчей онлайн
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.99
  • Экспресс дня 15 января
  • Сегодня в 22:45
    •  1.60
  • Прогноз на матч Лацио — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.64
  • Прогноз на матч Монпелье — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Порту — Бенфика
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Унион — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Аризона — Сан-Хосе
  • Хоккей
  • Послезавтра в 00:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 21:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Сочи — Витязь
  • Хоккей
  • Завтра в 17:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 15:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2021ЧМ-2021
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие