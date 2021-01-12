Вудкрофт: Счёт матча с «Магниткой» не отражает происходящего

Главный тренер «Динамо» Минскпрокомментировал поражение от «Магнитки» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Сегодняшняя игра была близкая, счёт не отражает происходящего. Наша команда вышла не готовой, дали возможность сопернику контролировать игру.

Из-за двух ошибок на вбрасывании и смене в первом периоде пропустили две шайбы. У нас тоже были моменты.

Если бы мы реализовали их, то игра пошла бы иначе. Очень сложно догонять такую уверенную команду как "Металлург".

Я бы не сказал, что именно усталость стала причиной поражения. Не все выполняли свои обязанности, мы много теряли шайбу, неправильно действовали.

Конечно, когда играешь пять матчей через день, то чувствуешь усталость физическую и ментальную.

Мы знаем, как готовить команду. Завтра у неё выходной, а дальше мы будем готовиться к "Автомобилисту".

Мы общались с командой, много говорили о том, что можем верить в победу над соперником. Мы верим в свои силы.

Нам нужны все игроки, каждый должен биться друг за друга. Когда нет основных хоккеистов, то новые ребята должны брать на себя ответственность и действовать согласно нашей тактике.

Когда мы не придерживались линии игры, то пропускали», — приводит слова Вудкрофта пресс-служба КХЛ.