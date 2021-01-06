Плющев: Нужны реформы хоккея в России, но они не бывают популярными в наши дни

Заслуженный тренер Россииподвел итоги МЧМ-2021, на котором молодежная сборная страны заняла 4-е место.

«По поводу отставки Ларионова повторюсь: не заняли третье место, но посыпать голову пеплом не обязательно. Здесь вопрос в другом.

Мы действительно в настоящий момент не являемся мировыми лидерами хоккея. Давно не выигрываем крупные турниры.

Проблема в системной подготовке молодых игроков, хоккеистов, которые занимали бы топовые места в рейтинге скаутов НХЛ.

Но еще большая проблема — подготовка тренерских кадров. Только перехода на энхаэловские или европейские размеры площадки здесь недостаточно.

Этот турнир в том числе оголил нервы, которые у нас наболели — подготовку хороших специалистов и игроков. Это системная проблема, здесь нужно думать, как ее переломить.

Поставить на такие рельсы хоккей в ближайшие два-три года, чтобы он не перебуксовал. Одним каким-то решением нельзя обойтись.

Вопросы, связанные с молодежным и взрослым хоккеем назрели давно. Нужны реформы, но они не бывают популярными в наши дни.

Нужно принимать действенные меры и программу на четыре года, тогда, я думаю, у нас все получится. По крайней мере, все топовые сборные и федерации проходили через это.

Они принимали решения, которые были не популярны для многих, но эффективные для хоккея. У нас назрела такая ситуация, и нужно это делать», — сказал Плющев Sport24. 0