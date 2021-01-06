Николишин назвал Подколзина главным разочарованием МЧМ-2021

Чемпион мираподелился мнением после поражения сборной России от команды Финляндии (1:4) в матче за третье место на МЧМ-2021.

«В этой игре мы были позади финнов на полшага абсолютно везде. Надо у тренеров по физподготовке спрашивать, почему команда остановилась после первого периода. Сборная Финляндии играла в коллективный хоккей, а мы свалились на индивидуальную игру.

Опять очень много потерь у синей линии, в обороне решили играть персонально, хотя напрашивалась зонная игра. Голы пропустили как под копирку: бросок от синей линии без сопротивления, подставление — гол.

Василий Подколзин получает четыре минуты штрафа во втором матче подряд… Тут не о чем говорить. Капитан команды сначала выдает какой-то спич на лавке, объясняет, что нужно делать, потом выходит на лед и первым делом привозит контратаку, а потом и удаление — такие вещи нельзя делать.

Главное разочарование турнира для меня — Вася Подколзин. Как капитан он этот турнир провалил. Выделить лучшего игрока на фоне общего выступления сборной сложно. Аскаров, Марат Хуснутдинов и Кирилл Кирсанов смотрелись неплохо», — сказал Николишин Sport24. 0