Ларионов прокомментировал поражение от сборной Финляндии

Главный тренер молодежной сборной Россиипрокомментировал поражение от финнов (1:4) в матче за третье место молодежного чемпионата мира, а также подвел итоги турнира.

«Естественно, жизнь и игра выставляет барьеры, которые нужно преодолевать. Но всегда большое путешествие начинается с маленького шага. Бороться и обороняться всей пятеркой — это не стиль современной сборной России. Ребятам понравилось то, что мы им предлагали. Не всегда все получалось. Мы, конечно, с уважением относились ко всем соперникам. Нужно играть в хоккей, который дает возможность развиваться. Отдельное спасибо хочу сказать клубам КХЛ и ВХЛ, которые дали этим ребятам развиваться. Мы приобрели колоссальный опыт. Не сомневаюсь, что он пригодится нам на следующий турнир.

Здесь можно извиняться сколько угодно. Скажу от себя и от тренерского штаба сборной: ребята сделали все, что могли. Но игра всегда диктует свои условия, это ведет к ошибкам. С нашей стороны говорить о моментах, которые мы недосмотрели, преждевременно. Нужно время, чтобы все четко проанализировать. Мы все разочарованы. Но каждая команда могла оказаться на нашем месте. Сейчас важно трезво оценить ситуацию и понять, в чем мы можем быть сильнее.

Не думаю, что мы кого-то из игроков можем упрекнуть. В любом поражение всегда находят причину в тренерах. К счастью или сожалению — не знаю», — цитирует Ларионова Sport24. 0