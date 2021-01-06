«Ак Барс» в Казани взял верх над московским «Динамо»

Казанскийпобедил московское(2:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

За победителей отличились Стефан Да Коста (23-я минута) и Станислав Галиев (45).

В составе бело-голубых точным броском отметился Иван Игумнов (22).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Ак Барс» (Казань) — «Динамо» (Москва) — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) Голы: Игумнов — 2 (Миронов, Кагарлицкий), 21:53 — 0:1. Да Коста — 19 (бол., Викстранд), 22:23 — 1:1. Галиев — 14 (Зарипов, Яруллин), 44:41 — 2:1Вратари: Рейдеборн — Еременко (58:35)Броски: 22 (4+12+6) — 30 (11+10+9)Штраф: 8 — 4

«Ак Барс» набрал 66 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо», имея в активе 54 очка, занимает на «Западе» четвертое место. 0