Ларионов: Горим желанием взять реванш у Канады за прошлый год

Главный тренер молодежной сборной Россииподелился ожиданиями от матча с Канадой в полуфинале МЧМ-2021.

«Все способы хороши. Но мы ожидаем, что будет классическая игра с эмоциями и драйвом. Но я и не вижу другой хоккей, который должны показывать молодые ребята. Мы горим желанием взять реванш за прошлый год. Все помнят, насколько было обидно проиграть тот матч.

Это хорошо, что нас не считают фаворитами в предстоящей игре. В любом случае, мы верим в наших ребят. Каждый из них готов провести свой лучший матч на турнире, может быть, и лучший матч в своей жизни. Никто из ребят не боится соперника», — сказал Ларионов в интервью «Матч-ТВ».

Полуфинал МЧМ-2021 Канада — Россия пройдет в ночь на 5 января, начало — в 02:00 мск. 0