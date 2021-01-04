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    Ларионов: Горим желанием взять реванш у Канады за прошлый год

    Хоккей Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная России Сборная Канады
    Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов поделился ожиданиями от матча с Канадой в полуфинале МЧМ-2021.

    Игорь Ларионов
    Игорь Ларионов

    «Все способы хороши. Но мы ожидаем, что будет классическая игра с эмоциями и драйвом. Но я и не вижу другой хоккей, который должны показывать молодые ребята. Мы горим желанием взять реванш за прошлый год. Все помнят, насколько было обидно проиграть тот матч.

    Это хорошо, что нас не считают фаворитами в предстоящей игре. В любом случае, мы верим в наших ребят. Каждый из них готов провести свой лучший матч на турнире, может быть, и лучший матч в своей жизни. Никто из ребят не боится соперника», — сказал Ларионов в интервью «Матч-ТВ».

    Полуфинал МЧМ-2021 Канада — Россия пройдет в ночь на 5 января, начало — в 02:00 мск. 0

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