Сборная России забросила семь шайб команде Австрии на МЧМ

Молодежная сборнаяразгромила командув матче группового раунда МЧМ-2021 со счетом 7:1 (4:0, 0:1, 3:0).

Фрагмент матча twitter.com/HC_WJC 50 000 Бонус новым игрокам Играть!

В составе победителей отличились Василий Подколзин (дубль), Родион Амиров (буллит), Марат Хуснутдинов, Артемий Князев, Егор Афанасьев и Арсений Грицюк. За австрийцев шайбу забросил Зенна Петерс.

Сборная России набрала 6 очков после 3 матчей и гарантировала себе выход в плей-офф молодежного чемпионата мира. У Австрии 0 очков и последняя позиция в группе В.

U20 ЧМ-2021. Группа B «Австрия (U-20)» — «Россия (U-20)» — 1:7 (0:4, 1:0, 0:3) Голы: Петерс, 27:38. — Амиров, 4:04. Подколзин, 6:11, 13:44. Хуснутдинов, 16:19. Князев, 41:46 (бол.). Афанасьев, 57:44. Грицюк, 58:29

Россияне в последнем матче группового этапа 31 декабря сыграют с командой Швеции. 0