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    Сборная России забросила семь шайб команде Австрии на МЧМ

    Хоккей Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная России
    Молодежная сборная России разгромила команду Австрии в матче группового раунда МЧМ-2021 со счетом 7:1 (4:0, 0:1, 3:0).

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе победителей отличились Василий Подколзин (дубль), Родион Амиров (буллит), Марат Хуснутдинов, Артемий Князев, Егор Афанасьев и Арсений Грицюк. За австрийцев шайбу забросил Зенна Петерс.

    Сборная России набрала 6 очков после 3 матчей и гарантировала себе выход в плей-офф молодежного чемпионата мира. У Австрии 0 очков и последняя позиция в группе В.

    U20 ЧМ-2021. Группа B
    «Австрия (U-20)» — «Россия (U-20)» — 1:7 (0:4, 1:0, 0:3)
    Голы: Петерс, 27:38. — Амиров, 4:04. Подколзин, 6:11, 13:44. Хуснутдинов, 16:19. Князев, 41:46 (бол.). Афанасьев, 57:44. Грицюк, 58:29

    Россияне в последнем матче группового этапа 31 декабря сыграют с командой Швеции. 0

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