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    Канада добилась третьей победы на МЧМ, разгромив Швейцарию

    Хоккей Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная Канады Сборная Швейцарии
    Сборная Канады разгромила команду Швейцарии в матче групповой стадии молодежного чемпионата мира со счетом 10:0 (1:0, 4:0, 5:0).

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе Канады отличились Филип Томасино, Дилан Козинс (1+1), Джейкоб Пеллетье (2+1), Райан Судзуки, Коннор Макмайкл (1+1), Куинтон Байфилд (2+4), Коул Перфетти (1+1) и Кейден Гуле.

    Канада одержала третью победу на турнире и возглавляет группу А с показателем по шайбам — 29:3. Швейцария потерпела третье поражение и находится на пятой строчке.

    U20 ЧМ-2021. Группа A
    Канада (U-20) — Швейцария (U-20) — 10:0 (1:0, 4:0, 5:0)
    Голы: Томасино, 1:30. Козенс, 21:40 (бол.). Пеллетье, 28:02, 55:35. Сузуки, 33:44 (бол.). МакМайкл, 37:53. Байфилд, 45:16 (бол.), 48:07. Перфетти, 49:09. Гюле, 53:28
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