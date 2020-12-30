Канада добилась третьей победы на МЧМ, разгромив Швейцарию

Сборнаяразгромила командув матче групповой стадии молодежного чемпионата мира со счетом 10:0 (1:0, 4:0, 5:0).

Фрагмент матча twitter.com/HC_WJC 50 000 Бонус новым игрокам Играть!

В составе Канады отличились Филип Томасино, Дилан Козинс (1+1), Джейкоб Пеллетье (2+1), Райан Судзуки, Коннор Макмайкл (1+1), Куинтон Байфилд (2+4), Коул Перфетти (1+1) и Кейден Гуле.

Канада одержала третью победу на турнире и возглавляет группу А с показателем по шайбам — 29:3. Швейцария потерпела третье поражение и находится на пятой строчке.