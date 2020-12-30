Канада добилась третьей победы на МЧМ, разгромив Швейцарию

Фрагмент матча
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В составе Канады отличились Филип Томасино, Дилан Козинс (1+1), Джейкоб Пеллетье (2+1), Райан Судзуки, Коннор Макмайкл (1+1), Куинтон Байфилд (2+4), Коул Перфетти (1+1) и Кейден Гуле.
Канада одержала третью победу на турнире и возглавляет группу А с показателем по шайбам — 29:3. Швейцария потерпела третье поражение и находится на пятой строчке.
U20 ЧМ-2021. Группа A
Канада (U-20) — Швейцария (U-20) — 10:0 (1:0, 4:0, 5:0)
Голы: Томасино, 1:30. Козенс, 21:40 (бол.). Пеллетье, 28:02, 55:35. Сузуки, 33:44 (бол.). МакМайкл, 37:53. Байфилд, 45:16 (бол.), 48:07. Перфетти, 49:09. Гюле, 53:28