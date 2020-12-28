«Салават Юлаев» обыграл «Магнитку» в Уфе

«Салават Юлаев»
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В составе уфимской команды заброшенными шайбами отметились Джефф Плэтт (2-я минута), Михаил Науменков (8), Владимир Жарков (46) и Александр Кадейкин (58).
За «Магнитку» отличились Андрей Чибисов (15) и Богдан Потехин (38).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Металлург» (Магнитогорск) — 4:2 (2:1, 0:1, 2:0)
Голы: Плэтт — 5 (Жарков, Кадейкин), 1:26 — 1:0. Науменков — 5 (Гранлунд, Хартикайнен), 7:21 — 2:0. Чибисов — 12 (Плотников), 14:01 — 2:1. Потехин — 2 (Неколенко), 37:36 — 2:2. Жарков — 3 (Лисовец), 45:54 — 3:2. Кадейкин — 8 (Жарков), 57:28 — 4:2Вратари: Метсола — Кошечкин (58:10)Броски: 19 (11+2+6) — 33 (13+13+7)Штраф: 2 — 4
«Салават Юлаев» набрал 51 очко и расположился на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Металлург», имея в активе 50 очков, занимает пятое место. 0