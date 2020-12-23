Дубль Уракова помог «Торпедо» обыграть «Сочи»

Нижегородскоеодержало домашнюю победу над(4:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубль оформил Кирилл Ураков, по одной шайбе забросили Иван Чехович и Антон Шенфельд.

За гостей отличился Василий Глотов.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Сочи» — 4:1 (3:1, 1:0, 0:0) Голы: Чехович — 8 (Миле, Жафяров), 2:36 — 1:0. Шенфельд — 9 (Белевич, Орлов), 12:00 — 2:0. Ураков — 4 (Михеев), 17:21 — 3:0. Глотов — 3 (бол., Руденков, Рубцов), 19:58 — 3:1. Ураков — 5 (Мишарин, Аляев), 32:47 — 4:1Вратари: Тихомиров — КрасиковБроски: 30 (12+13+5) — 32 (8+9+15)Штраф: 27 — 4

Торпедовцы набрали 43 очка после 39 матчей и поднялись на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. Сочинцы расположились на 10-й позиции на Западе, имея в своем активе 28 очков после 38 игр. 0