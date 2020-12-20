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    Товарищеский матч молодежной сборной России со Словакией отменен

    Хоккей Молодежный чемпионат мира по хоккею Молодежный чемпионат мира по хоккею-2020
    Сборная России проведет только один товарищеский матч в преддверии молодежного чемпионата мира, сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

    Сборная России сыграет с Канадой
    Сборная России сыграет с Канадой

    Изначально россияне должны были сыграть с командами Словакии (22 декабря) и Канады (24 декабря), однако матч со словаками отменен.

    Такое решение принято в связи с карантином сборных Германии и Швеции, где был выявлен случай заражения коронавирусом.

    Всего будут сыграны четыре товарищеские встречи: Швейцария — Австрия, Финляндия — США (обе — 23 декабря), Канада — Россия, Словакия — Чехия (обе 24 декабря). Все встречи пройдут в канадском Эдмонтоне.

    Молодежный чемпионат мира пройдет с 25 декабря по 5 января. 0

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