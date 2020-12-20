Товарищеский матч молодежной сборной России со Словакией отменен

Сборная России проведет только один товарищеский матч в преддверии молодежного чемпионата мира, сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

Изначально россияне должны были сыграть с командами Словакии (22 декабря) и Канады (24 декабря), однако матч со словаками отменен.

Такое решение принято в связи с карантином сборных Германии и Швеции, где был выявлен случай заражения коронавирусом.

Всего будут сыграны четыре товарищеские встречи: Швейцария — Австрия, Финляндия — США (обе — 23 декабря), Канада — Россия, Словакия — Чехия (обе 24 декабря). Все встречи пройдут в канадском Эдмонтоне.

Молодежный чемпионат мира пройдет с 25 декабря по 5 января. 0