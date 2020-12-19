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    Тренер сборной Чехии: У нас играли ребята из чешской лиги, а у россиян — хоккеисты из КХЛ

    Хоккей Сборная Чехии Сборная России Кубок Первого канала Евротур
    Главный тренер сборной Чехии Филип Пешан прокомментировал поражение от сборной России (1:4) на Кубке Первого канала.

    Россия — Чехия
    Россия — Чехия

    «Мы уверенно действовали в атаке, но нам не хватило того, что россияне продемонстрировали в случае с первыми двумя шайбами.

    Игрок производит бросок, а его партнер закрывает обзор вратарю. Этого мы не делали. Противник отлично воспользовался своими моментами и победил.

    Мы проанализируем все голы, но я не виню вратаря, поскольку ему закрывали шайбу. Российский голкипер всегда видел шайбу перед собой, поэтому и отбивал броски лучше.

    В этой игре свой шанс получили ребята из чешской лиги, а у россиян вышли хоккеисты из КХЛ. Если честно, разница между ними очевидна.

    Разница не громадная, но они лучше владеют шайбой, блокируют броски и отбирают шайбу. Соперники оказались быстрее и опытней», — цитирует Пешана Sport24 со ссылкой на Hokkej.cz. 0

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