Тренер сборной Чехии: У нас играли ребята из чешской лиги, а у россиян — хоккеисты из КХЛ

Главный тренер сборной Чехиипрокомментировал поражение от сборной России (1:4) на Кубке Первого канала.

«Мы уверенно действовали в атаке, но нам не хватило того, что россияне продемонстрировали в случае с первыми двумя шайбами.

Игрок производит бросок, а его партнер закрывает обзор вратарю. Этого мы не делали. Противник отлично воспользовался своими моментами и победил.

Мы проанализируем все голы, но я не виню вратаря, поскольку ему закрывали шайбу. Российский голкипер всегда видел шайбу перед собой, поэтому и отбивал броски лучше.

В этой игре свой шанс получили ребята из чешской лиги, а у россиян вышли хоккеисты из КХЛ. Если честно, разница между ними очевидна.

Разница не громадная, но они лучше владеют шайбой, блокируют броски и отбирают шайбу. Соперники оказались быстрее и опытней», — цитирует Пешана Sport24 со ссылкой на Hokkej.cz. 0