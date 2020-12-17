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    Сборная России по буллитам одолела Швецию на Кубке Первого канала

    Хоккей Кубок Первого канала Евротур Сборная России Сборная Швеции
    Сборная России по буллитам обыграла команду Швеции (4:3 Б) в стартовом матче на Кубке Первого канала.

    Сборная России
    Сборная России

    В составе победителей шайбы на свой счет записали Андрей Кузьменко, Никита Сошников и Вадим Шипачев. Решающий буллит на счету Кузьменко.

    За шведов отличились Понтус Оберг, Эмиль Петтерссон и Эмиль Ларссон.

    Еврохоккейтур. Кубок Первого канала
    Швеция — Россия — 3:4 Б (0:0, 1:1, 2:2, 0:0, 0:1)
    Голы: Оберг — 1 (Расмуссен, Дальбек), 24:12 — 1:0. Кузьменко — 1 (Яковлев, Морозов), 34:10 — 1:1. Петтерссон — 1 (Кемпе, Оберг), 46:36 — 2:1. Сошников — 1 (Шипачев, Яковлев), 49:17 — 2:2. Шипачев — 1 (бол., Морозов, Чибисов), 50:44 — 2:3. Ларссон — 1 (Фантенберг), 55:33 — 3:3Победный буллит: КузьменкоВратари: Хелльберг (Линдбек, 2:06, 2:54) — СамоновБроски: 21 (3+11+7+0) — 32 (11+5+15+1)Штраф: 8 — 8

    Напомним, в первом матче игрового дня сборная Финляндии обыграла Чехию со счетом 4:3.

    В субботу, 19 декабря, на турнире будут сыграны встречи Финляндия — Швеция и Россия — Чехия . 0

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