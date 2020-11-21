«Автомобилист» — «Торпедо»: счет матча 2:3 Б, обзор голов

Фрагмент матча
ХК «Торпедо»
В основное время у гостей отличились Зият Пайгин и Энди Мили. Хозяева ответили точными бросками Питера Холланда и Анатолия Голышева.
Решающий буллит в послематчевой серии реализовал Антон Шенфельд.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:3 Б (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Пайгин — 3 (бол., Дер-Аргучинцев, Белевич), 22:25 — 0:1. Миле — 7 (Чехович, Жафяров), 24:46 — 0:2. Холланд — 4 (Секстон, Арзамасцев), 33:12 — 1:2. Голышев — 9 (Дацюк, Макеев), 54:16 — 2:2Победный буллит: ШенфельдВратари: Коварж — МельничукШтраф: 10 — 4Броски: 44 (13+15+12+4) — 36 (9+16+7+4)
В турнирной таблице Восточной конференции «Автомобилист» занимает четвертое место (37 очков), а «Торпедо» — десятое (24 очка). 0