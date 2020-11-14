«Спартак» одержал третью победу подряд в КХЛ

Хоккеисты «Спартака»
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Победу москвичам обеспечили шайбы Ильи Талалуева, Андрея Зубарева, Сергея Широкова, Анатолия Никонцева (дубль) и Лукаша Радила (дубль).
У «Витязя» голами отличились Данила Моисеев, Джастин Данфорт и Маттиас Теденби.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Витязь» (Подольск) — «Спартак» (Москва) — 3:7 (1:4, 2:1, 0:2)
Голы: Никонцев — 2 (буллит), 4:53 — 0:1. Талалуев — 5 (бол., Федоров), 7:25 — 0:2. Моисеев — 2 (Гребенщиков), 13:25 — 1:2. Радил — 12 (бол., Рылов, Бакош), 15:23 — 1:3. Зубарев — 1 (Цыплаков, Ганзл), 18:54 — 1:4. Широков — 9 (бол., Лехтеря), 30:05 — 1:5. Дэнфорт — 10 (бол., Даугавиньш, Семин), 31:43 — 2:5. Теденбю — 8 (Дэнфорт), 35:23 — 3:5. Никонцев — 3 (п.в., Ганзл, Федоров), 58:10 — 3:6. Радил — 13 (мен., Зубарев, Лехтеря), 58:59 — 3:7Вратари: Тодыков (Ежов, 18:54, 56:36 — 58:10) — ГудачекШтраф: 14 — 6Броски: 27 (11+13+3) — 43 (13+22+8)
«Спартак» набрал 27 очков и обошел «Витязь» в турнирной таблице «Запада». 16 ноября эти команды снова встретятся в рамках регулярного чемпионата КХЛ. 0