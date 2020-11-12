Рижскому «Динамо» засчитаны технические поражения в матчах с «Витязем» и «Магниткой»

засчитаны технические поражения в матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Витязем» и магнитогорским «Металлургом».

Рижане не смогут обеспечить условия проведения перенесенных матчей dinamoriga.lv 10 000 Бонус новичкам Играть!

«Матчи рижского "Динамо" с "Витязем" и "Металлургом", запланированные на 17 и 19 октября соответственно, были отменены.

При этом КХЛ согласовала рижанам возможность переноса отмененных матчей на более поздний срок при условии договоренности с соперниками.

В сложившихся обстоятельствах рижане не смогут обеспечить условия проведения перенесенных матчей, в связи с чем им засчитано техническое поражение (-:+)», — говорится в заявлении на официальном сайте КХЛ.

Ранее КХЛ объявила об отмене матча регулярного чемпионата между магнитогорским «Металлургом» и «Йокеритом», который был намечен на 12 ноября. 0