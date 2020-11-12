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    Рижскому «Динамо» засчитаны технические поражения в матчах с «Витязем» и «Магниткой»

    Хоккей Динамо Рига Витязь Металлург Мг КХЛКоронавирус в спорте Прогнозы на КХЛ
    Рижскому «Динамо» засчитаны технические поражения в матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Витязем» и магнитогорским «Металлургом».

    Рижане не смогут обеспечить условия проведения перенесенных матчей
    Рижане не смогут обеспечить условия проведения перенесенных матчей

    «Матчи рижского "Динамо" с "Витязем" и "Металлургом", запланированные на 17 и 19 октября соответственно, были отменены.

    При этом КХЛ согласовала рижанам возможность переноса отмененных матчей на более поздний срок при условии договоренности с соперниками.

    В сложившихся обстоятельствах рижане не смогут обеспечить условия проведения перенесенных матчей, в связи с чем им засчитано техническое поражение (-:+)», — говорится в заявлении на официальном сайте КХЛ.

    Ранее КХЛ объявила об отмене матча регулярного чемпионата между магнитогорским «Металлургом» и «Йокеритом», который был намечен на 12 ноября. 0

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