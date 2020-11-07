Ларионов: Ребята отыграли прекрасный матч со шведами

И.о. главного тренера национальной сборной Россииподвел итоги матча против сборной Швеции (2:1Б).

«Как я уже говорил, нам важно посмотреть разные сочетания звеньев. Мы понимали, что шведы — другая команда, чем финны. Поэтому понадобилось время, чтобы адаптироваться к игре.

Ребята отыграли, на мой взгляд, прекрасный матч, который вышел тяжелым, драматичным. Когда ты выходишь на третий период при счете 0:0, все решает терпение, и это закаляет тебя.

То, что в концовке мы сумели сравнять счет, — большая заслуга ребят, которые не потеряли хладнокровия, сыграли в пас и забросили красивую шайбу.

Для них это большая победа. Именно так куется опыт, который пригодится им дальше. Очень рад за всех игроков.

Всегда, к любой цели ты идешь через взлеты и падения. И когда идет вал критики на молодого вратаря, то это не очень приятно.

В прошлом году были большие ожидания от Аскарова, но через это проходят все молодые игроки. Сейчас он уже опытный парень, провел много матчей в КХЛ, признавался лучшим вратарем недели.

Поэтому на этом уровне его опыт и талант помогает ребятам чувствовать себя увереннее. Сегодня Ярослав провел блестящий матч», — приводит слова Ларионова пресс-служба ФХР.

Добавим, что команда под руководством Игоря Ларионова завершит турнир в Хельсинки матчем против сборной Чехии завтра 8 ноября. 0