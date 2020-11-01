Хет-трик Макеева помог «Автомобилисту» разгромить рижское «Динамо»

Екатеринбургскийразгромил рижское(7:2) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей хет-трик оформил Алексей Макеев, две шайбы забросил Станислав Бочаров. По два очка записали в свой актив Дэн Секстон (1+1), Брукс Мэйсек (1+1), Алексей Василевский (0+2) и Питер Холланд (0+2).

Гости ответили голами Кристапса Зиле и Патрика Забусова.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Динамо» (Рига) — 7:2 (1:1, 4:0, 2:1) Голы: Бочаров — 6 (Березин, Литовченко), 1:22 — 1:0. Зиле — 1 (Лайпон, Сунд), 13:16 — 1:1. Макеев — 13 (бол., Протапович, Василевский), 22:01 — 2:1. Бочаров — 7 (Куликов), 22:23 — 3:1. Макеев — 14 (бол., Белоусов, Василевский), 31:12 — 4:1. Секстон — 3 (бол., Мэйсек, Холланд), 39:02 — 5:1. Мэйсек — 10 (бол., Секстон, Холланд), 41:45 — 6:1. Забусов — 1 (Паршин), 45:39 — 6:2. Макеев — 15 (Голышев, Салов), 56:30 — 7:2Вратари: Коварж (Гросс, 43:18) — Лазушин (Витолс, 40:00)Броски: 43 (9+17+17) — 29 (9+8+12)Штраф: 8 — 14

«Автомобилист» набрал 33 очка и расположился на третьем месте в таблице Восточной конференции.

«Динамо», потерпевшее восьмое поражение подряд, с 7 очками идет на последнем, 11-м месте на Западе. 0