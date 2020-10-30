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    Дубли Клооса и Гончарука принесли «Торпедо» победу над минским «Динамо»

    Хоккей КХЛ Торпедо Динамо Минск Прогнозы на КХЛ
    Нижегородское «Торпедо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграло минское «Динамо» со счетом 6:3.

    «Торпедо»
    «Торпедо»

    В составе победителей по разу отличились Брейди Остин, Семен Дер-Аргучинцев, по две шайбы на счету Джанлуки Клооса и Сергея Гончарука.

    Минчане ответили шайбой Райана Спунера и дублем Роба Клинкхаммера.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Динамо» (Минск) — 6:3 (1:2, 1:1, 4:0)
    Голы: Клус — 5 (Остин, Мишарин), 8:06 — 1:0. Клинкхаммер — 8 (бол., Козун, Менелл), 11:09 — 1:1. Спунер — 2 (бол., Козун), 12:11 — 1:2. Клинкхаммер — 9 (бол., Козун, Спунер), 23:17 — 1:3. Остин — 3 (бол., Шенфельд), 29:56 — 2:3. Гончарук — 5 (Мишарин, Шварц), 42:00 — 3:3. Дер-Аргучинцев — 1 (Уайдмэн, Ураков), 42:48 — 4:3. Клус — 6 (бол., Пайгин, Шенфельд), 56:58 — 5:3. Гончарук — 6 (Ураков), 57:41 — 6:3Вратари: Серебряков — КолосовБроски: 43 (15+14+14) — 42 (17+14+11)Штраф: 14 — 12

    «Торпедо» с 21 очком расположилось на седьмом месте Восточной конференции, «Динамо» с 24 очками — на четвертой строчке на Западе. 0

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