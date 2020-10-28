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    Дубль Миловзорова помог «Сибири» обыграть «Магнитку»

    Хоккей КХЛ Сибирь Металлург Мг Прогнозы на КХЛ
    Магнитогорский «Металлург» уступил новосибирской «Сибири» (0:3) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Сибирь»
    «Сибирь»

    Дубль оформил Егор Миловзоров, а на последней минуте Микаэль Руохомаа поразил пустые ворота хозяев.

    Финский вратарь «Сибири» Харри Сятери впервые в нынешнем сезоне отыграл «на ноль», отразив 32 броска магнитогорцев.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
    Голы: Миловзоров — 5 (бол., Шаров), 14:28 — 0:1. Миловзоров — 6 (Йокипакка, Ли), 20:06 — 0:2. Руохомаа — 5 (п.в., Пуустинен), 59:36 — 0:3Вратари: Загидулин (Носов, 36:32, 57:58 — 59:36) — СятериБроски: 32 (10+9+13) — 20 (7+9+4)Штраф: 4 — 8

    «Сибирь» с 19 очками после 22 игр поднялась на седьмое место таблицы Восточной конференции. «Металлург», имея 27 очков после 21 матча, идет четвертым на Востоке.

    30 октября магнитогорская команда примет «Салават Юлаев», а «Сибирь» встретится в Казани с «Ак Барсом». 0

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