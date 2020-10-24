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    «Авангард» в результативном поединке обыграл «Автомобилист»

    Хоккей КХЛ Авангард Автомобилист Прогнозы на КХЛ
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» переиграл «Автомобилист», забросив сопернику 6 шайб.

    Игорь Бобков
    Игорь Бобков

    Сергей Толчинский и Александр Хохлачев у хозяев сделали по дублю. Рида Буше и Наиль Якупов забили по одной шайбе.

    У «Автомобилиста» голами отметились Станислав Бочаров, Георгий Белоусов, Джефф Плэтт и Алексей Макеев.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Авангард» (Омск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 6:3 (2:1, 1:0, 3:2)
    Голы: Хохлачев — 4 (Чинахов), 1:52 — 1:0. Бочаров — 5 (Секстон, Холланд), 4:21 — 1:1. Буше — 6 (Береглазов, Зернов), 10:07 — 2:1. Хохлачев — 5 (бол., Чинахов, Найт), 32:15 — 3:1. Макеев — 12 (Мэйсек), 41:15 — 3:2. Толчинский — 4 (Секач), 53:51 — 4:2. Якупов — 2 (Буше, Зернов), 54:35 — 5:2. Толчинский — 5 (бол., Каски, Чинахов), 57:22 — 6:2. Белоусов — 3 (Геноуэй), 58:18 — 6:3Нереализованный буллит: Толчинский (Авангард), 0:44 (Вратарь)Вратари: Бобков — КоваржШтраф: 2 — 4Броски: 27 (6+11+10) — 32 (11+13+8)

    «Авангард» занимает второе место в Восточной конференции. «Автомобилист» находится на строчку ниже. 0

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