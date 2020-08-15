Раск покинул расположение «Бостона» и больше не сыграет в Кубке Стэнли

Финский вратарь «Бостона»отказался от продолжения сезона НХЛ.

Напомним, Раск был основным вратарём «Бостона» в первых двух матчах серии плей-офф с «Каролиной Харрикейнз».

«Я хочу участвовать в соревнованиях со своей командой, но на данный момент в моей жизни есть вещи более важные, чем хоккей, и это желание быть рядом с семьей.

Я хочу поблагодарить "Брюинз" и моих товарищей по команде за их поддержку и пожелать им всего наилучшего», — цитирует Раска пресс-служба НХЛ.

Генеральный менеджер «Бостона» Дон Суини рассказал, что подобное решение Раска «было ожидаемым».

После двух матчей серии до четырех побед счет равный 1-1. Третий матч противостояния состоится 15 августа. 0