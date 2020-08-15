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    Раск покинул расположение «Бостона» и больше не сыграет в Кубке Стэнли

    Хоккей Бостон Брюинз НХЛКоронавирус в спорте Прогнозы на НХЛ
    Финский вратарь «Бостона» Туукка Раск отказался от продолжения сезона НХЛ.

    Туукка Раск
    Туукка Раск

    Напомним, Раск был основным вратарём «Бостона» в первых двух матчах серии плей-офф с «Каролиной Харрикейнз».

    «Я хочу участвовать в соревнованиях со своей командой, но на данный момент в моей жизни есть вещи более важные, чем хоккей, и это желание быть рядом с семьей.

    Я хочу поблагодарить "Брюинз" и моих товарищей по команде за их поддержку и пожелать им всего наилучшего», — цитирует Раска пресс-служба НХЛ.

    Генеральный менеджер «Бостона» Дон Суини рассказал, что подобное решение Раска «было ожидаемым».

    После двух матчей серии до четырех побед счет равный 1-1. Третий матч противостояния состоится 15 августа. 0

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