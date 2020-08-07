«Калгари» вышел в первый раунд Кубка Стэнли

в четвертом матче квалификационном раунде Кубка Стэнли обыгралсо счетом 4:0 (2:0, 0:0, 2:0).

Голы на свой счет записали Диллон Дюбе, Сэм Беннетт, Шон Монахан и Расмус Андерссон. Голкипер Кэм Тальбо записал в свой актив «сухарь».

Таким образом, подопечные Джеффа Уорда завершили серию плей-ин со счетом 3:1, а «Виннипег» стал вторым клубом, вылетевшим из плей-офф НХЛ, присоединившись к «Нью-Йорк Рейнджерс».