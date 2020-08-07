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    «Калгари» вышел в первый раунд Кубка Стэнли

    Хоккей НХЛ Калгари Флэймз Виннипег Джетс Прогнозы на НХЛ
    «Калгари» в четвертом матче квалификационном раунде Кубка Стэнли обыграл «Виннипег» со счетом 4:0 (2:0, 0:0, 2:0).

    «Калгари»
    «Калгари»

    Голы на свой счет записали Диллон Дюбе, Сэм Беннетт, Шон Монахан и Расмус Андерссон. Голкипер Кэм Тальбо записал в свой актив «сухарь».

    Таким образом, подопечные Джеффа Уорда завершили серию плей-ин со счетом 3:1, а «Виннипег» стал вторым клубом, вылетевшим из плей-офф НХЛ, присоединившись к «Нью-Йорк Рейнджерс».

    НХЛ. Плей-офф. Квалификационный раунд. Четвертый матч
    «Виннипег» — «Калгари» — 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)
    Голы: Дюбе — 1 (Густафссон, Монахэн), 3:21 — 0:1. Беннетт — 2 (Хэнифин, Ткачак), 19:59 — 0:2. Монахэн — 2 (п.в., Ридер, Райан), 56:59 — 0:3. Андерссон — 1 (п.в., Лучич, Беннетт), 57:18 — 0:4Вратари: Хеллебайк (55:59 — 56:59, 57:10 — 57:18) — ТэлботШтраф: 11-9Броски: 31 (11+8+12) — 34 (8+19+7)
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