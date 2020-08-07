«Калгари» вышел в первый раунд Кубка Стэнли

«Калгари»
twitter.com/NHLFlames
Голы на свой счет записали Диллон Дюбе, Сэм Беннетт, Шон Монахан и Расмус Андерссон. Голкипер Кэм Тальбо записал в свой актив «сухарь».
Таким образом, подопечные Джеффа Уорда завершили серию плей-ин со счетом 3:1, а «Виннипег» стал вторым клубом, вылетевшим из плей-офф НХЛ, присоединившись к «Нью-Йорк Рейнджерс».
НХЛ. Плей-офф. Квалификационный раунд. Четвертый матч
«Виннипег» — «Калгари» — 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)
Голы: Дюбе — 1 (Густафссон, Монахэн), 3:21 — 0:1. Беннетт — 2 (Хэнифин, Ткачак), 19:59 — 0:2. Монахэн — 2 (п.в., Ридер, Райан), 56:59 — 0:3. Андерссон — 1 (п.в., Лучич, Беннетт), 57:18 — 0:4Вратари: Хеллебайк (55:59 — 56:59, 57:10 — 57:18) — ТэлботШтраф: 11-9Броски: 31 (11+8+12) — 34 (8+19+7)