«Коламбус» обыграл «Торонто» в матче плей-офф НХЛ

в первом матче квалификационного раунда Кубка Стэнли уступилсо счетом 0:2 (0:0, 0:0, 0:2).

Первую шайбу за «Блю Джекетс» забросил Кэм Аткинсон. Результативными передачами отметились Сет Джонс и Дэвид Савар. Второй гол забил Александер Веннберг. На счету Владислава Гаврикова показатель полезности «+1».

«Торонто» и «Коламбус» проведут квалификационную серию до трех побед. Вторая игра начнется 4 августа в 23:00 мск.