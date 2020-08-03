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    «Коламбус» обыграл «Торонто» в матче плей-офф НХЛ

    Хоккей НХЛ Коламбус Блю Джекетс Торонто Мэйпл Лифс Прогнозы на НХЛ
    «Торонто» в первом матче квалификационного раунда Кубка Стэнли уступил «Коламбусу» со счетом 0:2 (0:0, 0:0, 0:2).

    «Коламбус»
    «Коламбус»

    Первую шайбу за «Блю Джекетс» забросил Кэм Аткинсон. Результативными передачами отметились Сет Джонс и Дэвид Савар. Второй гол забил Александер Веннберг. На счету Владислава Гаврикова показатель полезности «+1».

    «Торонто» и «Коламбус» проведут квалификационную серию до трех побед. Вторая игра начнется 4 августа в 23:00 мск.

    НХЛ. Квалификационный раунд
    «Торонто» — «Коламбус» — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
    Голы: Аткинсон — 13 (Савар, Аткинсон), 41:05 — 0:1. Веннберг — 6 (Фолиньо), 59:41 — 0:2
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