«Коламбус» обыграл «Торонто» в матче плей-офф НХЛ

«Коламбус»
twitter.com/bluejacketsnhl
Первую шайбу за «Блю Джекетс» забросил Кэм Аткинсон. Результативными передачами отметились Сет Джонс и Дэвид Савар. Второй гол забил Александер Веннберг. На счету Владислава Гаврикова показатель полезности «+1».
«Торонто» и «Коламбус» проведут квалификационную серию до трех побед. Вторая игра начнется 4 августа в 23:00 мск.
НХЛ. Квалификационный раунд
«Торонто» — «Коламбус» — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
Голы: Аткинсон — 13 (Савар, Аткинсон), 41:05 — 0:1. Веннберг — 6 (Фолиньо), 59:41 — 0:2